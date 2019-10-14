Reynaldo Gianecchini surge sem camisa e exibe corpão em Salvador

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 09:02
- Atualizado há 6 anos
Mesmo com ritmo intenso de gravações em "A Dona do Pedaço", novela da Globo, o ator Reynaldo Gianecchini conseguiu arranjar uns dias de relax em Salvador, na Bahia, neste fim de semana. O bonitão, que recentemente tomou conta das manchetes por ter assumido a sexualidade, ficou em um hotel de luxo na capital baiana. Em duas selfies postadas em seu perfil do Instagram, o galã fez carão e colocou o corpo para jogo.
"Vocês também têm dias que acordam com o olhos mais claros? Como explica isso produção? Será que é porque eu to na Bahia e essa terra é especial demais?", escreveu o ator no post, em clima de descontração.
Mas é claro que os fãs só souberam elogiar Gianecchini: "Lindo". Outro fã comentou: "Maravilhoso". Uma outra seguidora ainda brincou: "Deixa eu ser sua Maria da Paz".
