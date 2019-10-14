Home
>
Famosos
>
Reynaldo Gianecchini surge sem camisa e exibe corpão em Salvador

Reynaldo Gianecchini surge sem camisa e exibe corpão em Salvador

Ator postou fotos em que deixa à mostra parte do corpo e os fãs foram à loucura com a sensualidade do global

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 09:02

 - Atualizado há 6 anos

O ator Reynaldo Gianecchini Crédito: Reprodução/Instagram @reynaldogianecchini

Mesmo com ritmo intenso de gravações em "A Dona do Pedaço", novela da Globo, o ator Reynaldo Gianecchini conseguiu arranjar uns dias de relax em Salvador, na Bahia, neste fim de semana. O bonitão, que recentemente tomou conta das manchetes por ter assumido a sexualidade, ficou em um hotel de luxo na capital baiana. Em duas selfies postadas em seu perfil do Instagram, o galã fez carão e colocou o corpo para jogo. 

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Investigações revelam que o homem contratou detetive particular para obter dados pessoais da artista

Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

> Reynaldo Gianecchini engata namoro com fotógrafo, diz colunista

"Vocês também têm dias que acordam com o olhos mais claros? Como explica isso produção? Será que é porque eu to na Bahia e essa terra é especial demais?", escreveu o ator no post, em clima de descontração. 

Mas é claro que os fãs só souberam elogiar Gianecchini: "Lindo". Outro fã comentou: "Maravilhoso". Uma outra seguidora ainda brincou: "Deixa eu ser sua Maria da Paz". 

Leia mais

Latino relembra pobreza e Kelly Key: "Ajudo mulheres a ficarem ricas"

Foto: calça de Lucas Viana rasga na TV e parte íntima fica à mostra

Gracyanne Barbosa faz desabafo sobre corpo musculoso: "Sou feliz"

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

salvador

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais