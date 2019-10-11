Home
Revista Time elege Pabllo Vittar como "líder da próxima geração"

"Não é só a arte do drag, ser artista LGBTQ, a gente tem uma causa social muito grande e importante por trás", disse a drag queen

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 09:33

 - Atualizado há 6 anos

A artista Pabllo Vittar Crédito: Ernna Cost

Pabllo Vittar foi eleita pela revista americana "Time" como uma das 10 pessoas apontadas como "líderes da nova geração". A reportagem pôs a drag queen como "brasileira que está fazendo uma tempestade no mundo pop" e que "está lutando pelos direitos LGBT+ pelo caminho". 

"Não é só a arte do drag, ser artista LGBTQ, a gente tem uma causa social muito grande e importante por trás, pra mostrar pra essas novas gerações que elas podem, sim, ter voz ativa e fazerem o que elas quiserem", declarou a bonita, segundo informações da revista Quem. 

@time ❤️

"Às vezes, sinto muita vergonha de ser brasileira por causa desse presidente. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão tendo suas casas e direitos retirados", completou ela, durante o bate-papo. 

