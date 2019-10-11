Revista Time elege Pabllo Vittar como "líder da próxima geração"

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 09:33
- Atualizado há 6 anos
Pabllo Vittar foi eleita pela revista americana "Time" como uma das 10 pessoas apontadas como "líderes da nova geração". A reportagem pôs a drag queen como "brasileira que está fazendo uma tempestade no mundo pop" e que "está lutando pelos direitos LGBT+ pelo caminho".
"Não é só a arte do drag, ser artista LGBTQ, a gente tem uma causa social muito grande e importante por trás, pra mostrar pra essas novas gerações que elas podem, sim, ter voz ativa e fazerem o que elas quiserem", declarou a bonita, segundo informações da revista Quem.
"Às vezes, sinto muita vergonha de ser brasileira por causa desse presidente. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão tendo suas casas e direitos retirados", completou ela, durante o bate-papo.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o