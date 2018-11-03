Revista indica Thammy Miranda a prêmio de homem mais sexy do ano

Thammy Miranda foi indicado como um dos homens mais sexys do Brasil Crédito: Reprodução/Instagram

Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, foi escolhido como um dos 50 nomes que disputarão o título de homem mais sexy do Brasil pela revista Istoé Gente.

Entre os candidatos, estão nomes Yudi Tamashiro, Evaristo Costa e Neymar. Até o momento, Carlinhos Maia lidera a disputa com cerca de 60 mil votos, seguido por Jonas Sulzbach (23,6 mil) e Caio Castro (17,1 mil).

A votação foi aberta no último dia 1º, e será possível votar no site da revista até o próximo dia 30. O resultado oficial será divulgado em 5 de dezembro.

No momento em que esta matéria foi publicada, Thammy aparece na 15ª posição, apenas 700 votos atrás de Cauã Reymond, e à frente de nomes como Reynaldo Gianecchini, e Rodrigo Santoro, Lázaro Ramos e Klebber Toledo.