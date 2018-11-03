Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Votação

Revista indica Thammy Miranda a prêmio de homem mais sexy do ano

A votação foi aberta no último dia 1º, e será possível votar no site da revista até o próximo dia 30

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2018 às 17:52
Thammy Miranda foi indicado como um dos homens mais sexys do Brasil Crédito: Reprodução/Instagram
Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, foi escolhido como um dos 50 nomes que disputarão o título de homem mais sexy do Brasil pela revista Istoé Gente.
Entre os candidatos, estão nomes Yudi Tamashiro, Evaristo Costa e Neymar. Até o momento, Carlinhos Maia lidera a disputa com cerca de 60 mil votos, seguido por Jonas Sulzbach (23,6 mil) e Caio Castro (17,1 mil).
A votação foi aberta no último dia 1º, e será possível votar no site da revista até o próximo dia 30. O resultado oficial será divulgado em 5 de dezembro.
No momento em que esta matéria foi publicada, Thammy aparece na 15ª posição, apenas 700 votos atrás de Cauã Reymond, e à frente de nomes como Reynaldo Gianecchini, e Rodrigo Santoro, Lázaro Ramos e Klebber Toledo.
Na sexta-feira, 2, Thammy compartilhou em seu Instagram o resultado de seu mais recente procedimento estético, uma harmonização facial.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia
Imagem de destaque
Apple entra em 'nova era' com troca de comando após 15 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados