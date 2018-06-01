Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
VOVÓ FOFA

Repórter do 'Mais Você' reencontra senhora que havia lhe dado 'um fora'

A aposentada Regina Grabner, de 87 anos, enviou um vídeo ao programa, se desculpando pelo ocorrido

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 18:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 18:44
Repórter Fabrício se reencontra com Regina, senhora que o ignorou Foto: Reprodução de 'Mais Você' (2018) Crédito: TV Globo
Um reencontro rendeu boas risadas no programa "Mais Você" desta sexta-feira, dia 1º de junho. Após o vídeo do repórter Fabrício Battaglini levando um "baita fora" de uma senhora que o ignorou durante reportagem ao vivo em uma feira livre em São Paulo ter viralizado, os dois se reencontraram nesta manhã no programa da TV Globo.
A aposentada Regina Grabner, de 87 anos, enviou um vídeo ao programa, se desculpando pelo ocorrido: "Alô, bom dia! Quero lhe pedir desculpas pelo acontecimento na sexta-feira, na feira livre. Não percebi a sua chegada e levei um susto. Estava com pressa, mas não quis lhe dar um 'fora', desculpe! Um abraço, beijo!"
A produção, então, armou um novo encontro entre os dois, na mesma feira, novamente ao vivo. Após um largo sorriso e um caloroso abraço, Regina se explicou novamente: "Francamente, eu tava com pressa, como hoje. Tenho outra vez um compromisso. Eu tinha coisa pra fazer, tava com pressa e não vi. No momento, minha reação foi essa."
Na sexta-feira, a mãe da minha nora avisou, elas me contaram. Foi engraçado porque tenho muita gente que me conhece, os parentes, vizinhos...", contou Regina, que mora há 53 anos no mesmo bairro e garantiu fazer compras sempre na mesma barraca, onde já é figura conhecida.
O repórter resolveu presenteá-la com um buquê de flores: "Essa história mexeu muito comigo. Infelizmente, hoje, não tenho ninguém pra chamar de vó. Minhas avózinhas estão todas lá (aponta para o céu), já foram embora. Por conta disso, dessa repercussão toda, o Louro (José, personagem do programa), a Ana, eu, a gente queria homenagear a senhora, pedir desculpas pelo susto e homenagear todas as vovós do Brasil". "Obrigada! Adoro flores!", encantou-se Regina.
"Não esqueça de dar à sua vovó (e ao seu vovô) o carinho e respeito que eles merecem! Valeu, vó Regina!", escreveu Fabrício ao compartilhar o momento em seu Instagram.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como Oscar Schmidt liderou a conquista do Brasil contra os EUA no Pan de 1987: 'O dia em que nosso time esqueceu da palavra impossível'
Imagem de destaque
A cirurgia que marcou a história dos procedimentos cardíacos no ES
Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados