Repórter da Band chama mulher de Bolsonaro de Michelle Obama

A repórter da Band Lana Canepa confundiu o nome de Michelle Bolsonaro, mulher do presidente Jair Bolsonaro, e a chamou pelo nome de Michelle Obama, mulher do ex-presidente do Estados Unidos, Barack Obama.
A gafe ocorreu ao vivo enquanto a jornalista dava os detalhes sobre a viagem do presidente brasileiro até Brumadinho, em Minas Gerais, onde o rompimento de uma barragem deixou, até agora. 60 mortos e centenas de desaparecidos.
"O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Obama vão embarcar às oito horas daqui de Brasília para Belo Horizonte", disse Lana. Esse trecho foi compartilhado por diversos perfis no Twitter. "Que casal inusitado", disse o escritor e dramaturgo Marcelo Rubens Paiva na rede social.