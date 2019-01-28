Repórter da Band chama mulher de Bolsonaro de Michelle Obama

28/01/2019 - Lana Canepa confunde o nome de Michelle Bolsonaro com Michelle Obama Crédito: Reprodução de jornal da Band News (2019) / Band News

A repórter da Band Lana Canepa confundiu o nome de Michelle Bolsonaro, mulher do presidente Jair Bolsonaro, e a chamou pelo nome de Michelle Obama, mulher do ex-presidente do Estados Unidos, Barack Obama.

A gafe ocorreu ao vivo enquanto a jornalista dava os detalhes sobre a viagem do presidente brasileiro até Brumadinho, em Minas Gerais, onde o rompimento de uma barragem deixou, até agora. 60 mortos e centenas de desaparecidos.