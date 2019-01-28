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Repórter da Band chama mulher de Bolsonaro de Michelle Obama

A jornalista Lana Canepa se confundiu enquanto anunciava a viagem do presidente a Brumadinho, em Minas Gerais

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 16:19

Publicado em 

28 jan 2019 às 16:19
28/01/2019 - Lana Canepa confunde o nome de Michelle Bolsonaro com Michelle Obama Crédito: Reprodução de jornal da Band News (2019) / Band News
A repórter da Band Lana Canepa confundiu o nome de Michelle Bolsonaro, mulher do presidente Jair Bolsonaro, e a chamou pelo nome de Michelle Obama, mulher do ex-presidente do Estados Unidos, Barack Obama.
A gafe ocorreu ao vivo enquanto a jornalista dava os detalhes sobre a viagem do presidente brasileiro até Brumadinho, em Minas Gerais, onde o rompimento de uma barragem deixou, até agora. 60 mortos e centenas de desaparecidos.
"O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Obama vão embarcar às oito horas daqui de Brasília para Belo Horizonte", disse Lana. Esse trecho foi compartilhado por diversos perfis no Twitter. "Que casal inusitado", disse o escritor e dramaturgo Marcelo Rubens Paiva na rede social. 

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