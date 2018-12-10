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REENCONTRO DA TURMA

Renato Aragão reencontra amigos de faculdade após 57 anos da formatura

Eterno Didi Mocó tem compartilhado momentos da vida pessoal nas redes sociais

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 19:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 19:09
10/12/2018 - O humorista Renato Aragão, o eterno Didi Mocó Crédito: Instagram/@renatoaragao
Quem acompanhou a trajetória de Renato Aragão pode não conhecer um outro lado profissional do humorista. Além de ator, comediante e cineasta, o eterno Didi Mocó é advogado de formação. Ele se formou em Direito pela Faculdade do Ceará em 1961, quando tinha 26 anos. Na época, o humorista já trabalhava na TV e nunca chegou a atuar como advogado.
No sábado, dia 8, Renato Aragão reencontrou os colegas de estudos e publicou um vídeo no perfil dele no Instagram. "Estou aqui com a minha turma comemorando 57 anos de faculdade de Direito. Aqui estão advogados famosos, juristas, juízes...só eu que dei para palhaço. Mas eu não vou decepcionar essa turma", disse, arrancando risos dos presentes, que completaram 60 anos de amizade.
Os seguidores de Didi Mocó comentaram o vídeo. "Achei fofinho ver eles ainda amigos", "o melhor palhaço do mundo" e "esses vídeos salvam o dia" foram alguns dos comentários postados.

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