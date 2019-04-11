MUSO

Renato Aragão faz sucesso na internet ao exibir looks

Longe da TV, Didi dos Trapalhões acumula 1,5 milhão de seguidores

Publicado em 11 de abril de 2019 às 10:56 - Atualizado há 6 anos

11/04/2019 - Renato Aragão, o Didi dos Trapalhões, mostra seus looks em suas redes sociais Crédito: Reprodução/ Instagram/ @renatoaragao

Por décadas, Renato Aragão fez sucesso na TV com seu humor pastelão, cheio de brincadeiras e piadas inocentes. Mas agora é nas redes sociais que ele tem se mostrado e de uma forma um pouco diferente.

Aos 84 anos, o eterno Didi dos Trapalhões mostra que está antenado na moda e quase diariamente compartilha com seus mais de 1,5 milhão de seguidores seu "look do dia", com direito a meia na canela, boné e até pochete.

"Gente, o Didi virou o blogueirinho do outfit!", brinca uma internauta. "Quando tivermos o estilo que Didi tem, saberemos que vencemos na vida", afirmou outro. "Trapssss stylissss já dizia o Mussum", disse mais um.

As meias estampadas e de cores berrantes, no entanto, são o principal sucesso: "Didi trocou as gravatas engraçadas pelas meias super da hora", "Só foca na meia do Didi! Arrasaaaaa mesmo" são alguns dos comentários. Em um post, sua filha, Livian, admite ter dado a peça de presente ao pai.

Apesar de estar no Instagram desde 2012, foi no final de 2018 que o comediante ficou mais assíduo. Na época, Aragão disse ao jornal Extra que era uma ideia da mulher, Lílian, para afastar as fake news "de que estava no hospital ou até mesmo morto". Em seis meses, seus seguidores saltaram de 330 mil para 1,5 milhão.

Além do look do dia, outras publicações divertidas do humoristas são as dancinhas ao som de Lady Gaga, sua tentativa de cantar "Trem das Onze" em inglês, brincadeiras de passar trote e até cenas montadas com a mulher. Em uma delas, Lílian invade a gravação e o deixa todo manchado de batom. Bem ao estilo Didi.

