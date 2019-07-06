Ícone da bossa nova

Relembre principais momentos da carreira de João Gilberto

O cantor e compositor João Gilberto morreu neste sábado (6), aos 88 anos, no Rio de Janeiro

Publicado em 6 de julho de 2019 às 21:13 - Atualizado há 6 anos

João Gilberto completou 88 anos com a família e neta Sofia, em seu colo; à esq., a nora Adriana Magalhães e, à dir., Alice, filha de Adriana Crédito: Reprodução/Facebook

Ícone da bossa nova, o cantor e compositor João Gilberto morreu neste sábado (6), aos 88 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi anunciada pelo filho do músico, João Marcelo Gilberto, nas redes sociais. A causa da morte ainda não foi divulgada. Além de Marcelo, ele deixa outros dois filhos, Bebel e Luísa.

Relembre abaixo os principais momentos da carreira do músico.

10.jun.1931

Nasce em Juazeiro, na Bahia, filho de Juveniano Domingos de Oliveira (comerciante) e de Martinha do Prado Pereira de Oliveira.

1949

Muda-se para Salvador, onde inicia sua carreira profissional integrando o cast de artistas da Rádio Sociedade da Bahia.

1950

Muda-se para o Rio de Janeiro, onde integra o conjunto Garotos da Lua como crooner, com o qual grava, em 1951, dois discos de 78 rpm, lançados pela gravadora Toda América.

1952

Inicia sua carreira solo, gravando um disco de 78 rpm para a gravadora Copacabana.

1955

Reside em Porto Alegre e, no final do ano, parte para Minas Gerais, onde passa um tempo com a família, dedicando-se ao estudo do violão.

1958

Acompanha ao violão a cantora Elizeth Cardoso na gravação de "Chega de Saudade" (Tom Jobim e Vinicius de Moraes) e "Outra Vez", faixas incluídas no LP "Canção do Amor Demais";

Grava um disco de 78 rpm contendo "Chega de Saudade" e "Bim Bom", de sua autoria;

Casa-se com Astrud Evangelina Weinert, que fica conhecida como Astrud Gilberto e se torna uma das cantoras mais importantes da história da música brasileira.

1959

Lança outro 78 rpm em que grava "Desafinado" (de Tom Jobim e Newton Mendonça) e "Ho-ba-la-lá", de sua autoria. Nesse mesmo ano, grava seu primeiro LP, "Chega de Saudade", lançado pela Odeon, com produção musical de Aloysio de Oliveira e arranjos de Tom Jobim.

1960

Grava o LP "O Amor, O Sorriso e A Flor", também pela Odeon, com destaque para "Samba de Uma Nota Só" (Tom Jobim e Newton Mendonça), canção também emblemática da bossa nova.

1961

Grava seu terceiro LP, "João Gilberto", destacando-se "O Barquinho" (Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli).

1962

Participa de concerto no Carnegie Hall, em Nova York, produzido pela Audio Fidelity Records e patrocinado pelo Itamaraty, com o objetivo de promover a bossa nova nos EUA.

1963

Grava com Stan Getz o LP "Getz/Gilberto". O disco conta com a participação da cantora Astrud Gilberto na faixa "The Girl From Ipanema".

1965

Casa-se com Heloísa Maria Buarque de Hollanda, a Miúcha e recebe o Grammy ("Best Album") pelo disco "Getz/Gilberto".

1966

Nasce, em Nova York, sua filha Bebel Gilberto. Nesse mesmo ano, foi lançado nos Estados Unidos o disco "Getz/Gilberto nº 2".

1970

Lança o LP "João Gilberto en Mexico", com destaque para o bolero "Farolito", de Agustin Lara, além de "O Sapo" (João Donato) e "De Conversa em Conversa" (Lúcio Alves).

1973

Grava o LP "João Gilberto", que inclui "Águas de Março" (Tom Jobim) e "Isaura" (Herivelto Martins e Roberto Roberti).

1976

Lança o LP "Best of Two Worlds", que conta com a participação de Stan Getz e Miúcha.

1978

Volta ao Brasil para gravar especial de televisão, apresentando-se no Teatro Castro Alves (Salvador) e no Teatro Municipal (São Paulo).

1980

Grava o especial "João Gilberto Prado Pereira de Oliveira" para a TV Globo, que conta com a participação de Bebel Gilberto e Rita Lee.

1982

Participa do Festival de Montreux (Suíça), que rende o lançamento do CD duplo "Live at the 19th Montreux Festival".

1987

Recebe do governo brasileiro a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, no grau de comendador.

1990

É lançado nos Estados Unidos o CD "The Legendary João Gilberto", coletânea dos três primeiros LPs de João gravados na Odeon, que resulta num processo contra a EMI.

1991

Lança o CD "João", com destaque para "Ave-Maria no Morro" (Herivelto Martins), "Sampa" (Caetano Veloso) e "You Do Something to Me" (Cole Porter);

Grava um jingle chamado Bossa Nova nº1, para a Brahma. Com produção sofisticada, o comercial é gravado no Theatro Municipal de São Paulo, com direção de Walter Salles e é acompanhado por uma série de eventos da Brahma.

1994

Realiza concertos, tendo a filha Bebel Gilberto como convidada, no Palace (SP). Uma destas apresentações é gravada ao vivo e se torna o CD "Eu Sei Que Vou Te Amar".

1999

Em 29 de setembro, durante inauguração da casa de show Credicard Hall, em São Paulo, João Gilberto, que se apresenta com Caetano Veloso, faz duras críticas ao sistema de som, diante de uma plateia formada por políticos e convidados de patrocinadores. Vaiado, o músico mostra a língua, em momento flagrado pelo jornal Folha de S.Paulo, e diz que nunca mais se apresentaria no local novamente.

2000

Lança o disco "João, Voz e Violão", pela Universal Music, com produção musical de Caetano Veloso. O disco incluiu regravações de "Chega de Saudade" e "Desafinado".

2001

Recebe o Grammy na categoria Best World Music Album, pelo disco "João Voz e Violão".

2003

Apresenta-se (voz e violão) no Tokyo International Forum Hall A, no Japão.

2008

Após 14 anos de ausência dos palcos cariocas, apresenta-se no Theatro Municipal do Rio, celebrando os 50 anos da bossa nova, sendo acompanhado pela plateia em coro, ao final do espetáculo, na canção "Chega de Saudade" (Tom Jobim e Vinicius de Moraes).

2009

A revista DownBeat elege João Gilberto como um dos 75 melhores guitarristas da história do jazz e como um dos cinco maiores cantores de jazz.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta