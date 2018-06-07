Ratinho sobre novelas da Globo: 'Por que tem homossexuais? Isso irrita'

O apresentador Ratinho Crédito: Reprodução/SBT

Ratinho voltou aos holofotes devido a declarações homofóbicas. Desta vez, o apresentador do SBT repetiu o contexto da declaração sobre a representatividade de homossexuais nas novelas da TV Globo. Em entrevista a "Folha de S. Paulo", ele questionou o motivo de "toda novela da Globo" ter pelo menos um casal de homossexuais.

"A Lei do Amor", "A Força do Querer" e "O Outro Lado do Paraíso" tiveram presença de personagens homossexuais. "Segundo Sol" segue com o mesmo núcleo, com um casal de lésbicas, e o apresentador não poupou as críticas.

"Por que toda novela tem que ter um casal de homossexuais?", questionou Ratinho, que completou: "Só acho que a Globo começou a forçar muito. Nenhuma televisão pode exagerar em impor isso. Tudo bem, o homossexual existe. Mas a superexposição irrita o telespectador", disparou ele, destacando o fato de ser liberal e trabalhar com gays.

"Quando está em um contexto, eu concordo. Senão, discordo. Mas pelo amor de Deus. Sou totalmente liberal. Quantos homossexuais trabalham comigo ao meu redor? Tenho um carinho especial por eles", ressaltou ele.

Por fim, ele relembrou o vídeo que falava sobre esse mesmo assunto e negou que seja homofóbico: Homofóbico é aquele que agride, que não concorda. Acho que tudo tem que ser respeitado. Como eu também tenho que ser respeitado.