Rapper Azealia Banks diz ter sido dopada e estuprada nesta madrugada

Cantora Azealia Banks Crédito: Reprodução/Instagram

A norte-americana Azealia Banks relatou na madrugada deste sábado, 14, nos Stories do Instagram ter sido dopada e estuprada. A rapper diz chorando que está se sentindo "suja e queria desaparecer", ela também pediu ajuda dos fãs.

Os vídeos já foram apagados da rede social, no entanto há cerca de três horas ela postou um texto: "está sobre controle agora, meu irmão e amigos estão aqui comigo... Eu vou ficar bem, não entrem em pânico, gente. Eu amo vocês. Eu definitivamente fui dopada no meu drinque mas estou acordando novamente".

No Brasil, a hashtag #prayforazealiabanks está em segundo lugar no Twitter. A rapper é uma figura controversa no mundo pop - já se envolveu em brigas com artistas - e nas redes sociais - inclusive já foi suspensa no Facebook e do Twitter.