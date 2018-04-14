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Relato

Rapper Azealia Banks diz ter sido dopada e estuprada nesta madrugada

Cantora publicou vídeos chorando nos Stories do Instagram e pediu ajuda aos fãs

Publicado em 14 de Abril de 2018 às 20:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2018 às 20:51
Cantora Azealia Banks Crédito: Reprodução/Instagram
A norte-americana Azealia Banks relatou na madrugada deste sábado, 14, nos Stories do Instagram ter sido dopada e estuprada. A rapper diz chorando que está se sentindo "suja e queria desaparecer", ela também pediu ajuda dos fãs.
Os vídeos já foram apagados da rede social, no entanto há cerca de três horas ela postou um texto: "está sobre controle agora, meu irmão e amigos estão aqui comigo... Eu vou ficar bem, não entrem em pânico, gente. Eu amo vocês. Eu definitivamente fui dopada no meu drinque mas estou acordando novamente".
No Brasil, a hashtag #prayforazealiabanks está em segundo lugar no Twitter. A rapper é uma figura controversa no mundo pop - já se envolveu em brigas com artistas - e nas redes sociais - inclusive já foi suspensa no Facebook e do Twitter.
Em janeiro do ano passado, Azealia se envolveu em uma grande polêmica ao publicar mensagens ofendendo brasileiros. "Quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado falando sobre algo que não sabem?". "Só porque vocês são brancos no seu país, não significa que sejam brancos no meu RISOS", continuou os ataques. Após a manifestação indignada dos internautas brasileiros, ela ainda respondeu: "não sabia que tinha internet na favela".

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