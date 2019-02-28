Rami Malek está perto de ser novo vilão de "007" no cinema, diz site

Vencedor do Oscar de melhor ator no último domingo (24) por seu ótimo trabalho no filme "Bohemian Rhapsody", o norte-americano Rami Malek, 37, está muito perto de estrelar a próxima história de "007". Segundo o site Collider, ele dever ser anunciado em breve como o novo vilão da trama e atuará diretamente com Daniel Craig, que dará vida ao icônico personagem James Bond pela quinta vez.

O nome do longa ainda não foi definido, mas sua estreia mundial nos cinemas deverá ocorrer em abril de 2020. A estreia aconteceria antes, mas teve de ser adiada por conta do impasse com relação ao outro trabalho de Malek: ele grava a série "Mr. Robot" ao mesmo tempo que as filmagens do longa do agente secreto. Porém, segundo o portal, ambos os projetos entraram em um acordo e, ao que tudo indica, será possível ver o ator nas duas produções, sem transtornos.