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Rami Malek está perto de ser novo vilão de "007" no cinema, diz site

Ator foi vencedor do Oscar de melhor ator neste ano

Publicado em 

28 fev 2019 às 11:34

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 11:34

Crédito: Li Ying/Ae
Vencedor do Oscar de melhor ator no último domingo (24) por seu ótimo trabalho no filme "Bohemian Rhapsody", o norte-americano Rami Malek, 37, está muito perto de estrelar a próxima história de "007". Segundo o site Collider, ele dever ser anunciado em breve como o novo vilão da trama e atuará diretamente com Daniel Craig, que dará vida ao icônico personagem James Bond pela quinta vez.
O nome do longa ainda não foi definido, mas sua estreia mundial nos cinemas deverá ocorrer em abril de 2020. A estreia aconteceria antes, mas teve de ser adiada por conta do impasse com relação ao outro trabalho de Malek: ele grava a série "Mr. Robot" ao mesmo tempo que as filmagens do longa do agente secreto. Porém, segundo o portal, ambos os projetos entraram em um acordo e, ao que tudo indica, será possível ver o ator nas duas produções, sem transtornos.
Outro fato que fez com que a 25ª edição da história de "007" atrasasse foi a saída do diretor britânico Danny Boyle que alegou diferenças criativas, em agosto de 2018. O americano Cary Joji Fukunaga entrou no lugar dele.

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