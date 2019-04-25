Rami Malek, de "Bohemian Rhapsody", será vilão do novo James Bond

Crédito: Li Ying/Ae

Rami Malek, 37, que fez fama com o papel de Freddie Mercury no filme "Bohemian Rhapsody", confirmou que está em Nova York para gravar o novo filme de 007. A continuação da história de James Bond, ainda sem título confirmado, já tem estreia prevista para 8 de abril de 2020. O ator, 37, que fez fama com o papel de Freddie Mercury no filme, confirmou que está empara gravar o novo filme de 007. A continuação da história de, ainda sem título confirmado, já tem estreia prevista para 8 de abril de 2020.

"Eu prometo a vocês que vou fazer com que o Sr. Bond não tenha uma vida fácil", disse Malek em vídeo que anunciava sua participação no filme.

Além de Malek, foram confirmados os retornos dos atores Ralph Fiennes, Naomie Harris, Léa Seydoux, Jeffrey Wright, Rory Kinnear e Ben Whishaw.

, que vive o protagonista, deve fazer o seu último 007.

O filme já tem cenas rodadas na Noruega e na Jamaica. Inicialmente, o filme seria lançado em 2019, mas o projeto atrasou quando o antigo diretor, Danny Boyle, disse que deixaria o trabalho por "diferenças criativas" com produtores.