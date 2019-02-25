Rami Malek cai do palco após receber prêmio de melhor ator no Oscar

25/02/2019 - Rami Malek, que interpretou Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody, leva o Oscar de melhor ator Crédito: JORDAN STRAUSS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Qualquer semelhança com o Oscar de 2013, quando Jennifer Lawrence caiu na escada do palco ao ser nomeada melhor atriz por "O lado bom da vida", não é mera coincidência.

Parece que a empolgação pode acabar resultando em quedas, e dessa vez foi Rami Malek quem caiu do palco após receber o prêmio de melhor ator, pelo filme "Bohemian Rhapsody".

Depois da queda, Malek foi rapidamente atendido pela equipe médica do evento e levado para uma sala privativa. O acidente parece não ter causado ferimentos graves ao ator, uma vez que ele deu uma entrevista logo em seguida.

A revista americana People relatou ainda que Malek não soltou a estatueta, mesmo com a queda.

Em seu discurso, Malek disse que "fizemos um filme sobre um homem gay e imigrante que viveu sua vida sem pedir desculpas. E seu sucesso é a prova de que as pessoas querem ver isso".