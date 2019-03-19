Rainha Elizabeth II impede que Meghan e Harry se mudem para longe

Rainha Elizabeth II e Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @kesingtonroyal

A Rainha Elizabeth II não quer que o príncipe Harry e Meghan Markle se mudem para muito longe do Palácio de Buckinghan.

Em novembro do ano passado, após o anúncio da gravidez, a duquesa e o duque falaram sobre a pretensão de se mudarem para Frogmore Cottage, em Windsor.

Na época, um porta-voz afirmou para a reportagem da People que Windsor é um lugar muito especial para a família real e que Meghan e Harry estariam muito felizes em poder se estabelecer por lá. Porém, a Rainha Elizabeth II não quer que eles fiquem longe de William e Kate Middleton, de acordo com informações do The Sunday Times.