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Rainha Elizabeth II impede que Meghan e Harry se mudem para longe

Duque e duquesa de Sussex pretendem morar em Frogmore Cottage, em Windsor

Publicado em 

19 mar 2019 às 20:12

Publicado em 19 de Março de 2019 às 20:12

Rainha Elizabeth II e Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @kesingtonroyal
A Rainha Elizabeth II não quer que o príncipe Harry e Meghan Markle se mudem para muito longe do Palácio de Buckinghan.
Em novembro do ano passado, após o anúncio da gravidez, a duquesa e o duque falaram sobre a pretensão de se mudarem para Frogmore Cottage, em Windsor.
Na época, um porta-voz afirmou para a reportagem da People que Windsor é um lugar muito especial para a família real e que Meghan e Harry estariam muito felizes em poder se estabelecer por lá. Porém, a Rainha Elizabeth II não quer que eles fiquem longe de William e Kate Middleton, de acordo com informações do The Sunday Times.
"Eles queriam que sua casa fosse totalmente independente do Palácio de Buckingham, mas foi dito a eles que não. Existe uma estrutura institucional que não permite esse tipo de independência. O sentimento é que é bom ter os Sussex sob a jurisdição do Palácio de Buckingham", revelou uma fonte da revista.

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