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Digno da realeza

Rainha Elizabeth II aparece ao lado de Anna Wintour em desfile

Pela primeira vez a rainha prestigiou pessoalmente um desfile da semana de moda de Londres
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 18:22

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 18:22

Rainha Elizabeth II e Anna Wintour em desfile de Londres Crédito: Reprodução/Instagram @alicialquarles
As definições de fila A foram atualizadas com sucesso. É que em uma cena emblemática, a rainha Elizabeth II aparece ao lado da famosa editora da revista Vogue americana, Anna Wintour. As duas curtiam e admiravam os modelos que protagonizaram no desfile do estilista Richard Quinn, em Londres.
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Nos bastidores, o papo é de que a monarca atualizou as notícias com Anna, que também é britânica e inspirou a personagem Miranda Priestley, em "O Diabo Veste Prada". Além disso, a rainha também deu ao estilista o novo prêmio Elizabeth II de design britânico - ele é o primeiro a recebê-lo, inclusive. Veja vídeo que mostra as duas no desfile: 

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