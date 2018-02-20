Rainha Elizabeth II aparece ao lado de Anna Wintour em desfile

As definições de fila A foram atualizadas com sucesso. É que em uma cena emblemática, a rainha Elizabeth II aparece ao lado da famosa editora da revista Vogue americana, Anna Wintour. As duas curtiam e admiravam os modelos que protagonizaram no desfile do estilista Richard Quinn, em Londres.

Nos bastidores, o papo é de que a monarca atualizou as notícias com Anna, que também é britânica e inspirou a personagem Miranda Priestley, em "O Diabo Veste Prada". Além disso, a rainha também deu ao estilista o novo prêmio Elizabeth II de design britânico - ele é o primeiro a recebê-lo, inclusive. Veja vídeo que mostra as duas no desfile: