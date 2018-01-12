Rafael Zulu curte fim de semana em Guarapari

"O Outro Lado do Paraíso" é Guarapari! Isso porque neste domingo (14) o ator da trama que passa na TV Globo Rafael Zulu, o Cido da novela, virá ao Espírito Santo especialmente para um show de pagode que acontece em um badalado clube da região.
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