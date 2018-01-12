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Rafael Zulu curte fim de semana em Guarapari

Ator de 'O Outro Lado do Paraíso', da TV Globo, vem ao Espírito Santo para curtir show
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 17:27

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 17:27

Rafael Zulu Crédito: Reprodução/Instagram @rafaelzulu
"O Outro Lado do Paraíso" é Guarapari! Isso porque neste domingo (14) o ator da trama que passa na TV Globo Rafael Zulu, o Cido da novela, virá ao Espírito Santo especialmente para um show de pagode que acontece em um badalado clube da região. 
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