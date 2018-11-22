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Rafael Ilha diz que se arrepende do tempo perdido com as drogas

'A minha própria família desistiu de mim no final', lamentou ele, durante declaração

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 19:11
. Crédito: Reprodução/Instagram @rafael_ilha_oficial
Uma das atividades surpresa do reality show A Fazenda, da Record TV, foi colocar os peões frente a frente para uma entrevista.
Na edição desta quarta-feira, 21, Rafael Ilha foi questionado por Felipe Sertanejo sobre o envolvimento com as drogas. O ex-Polegar passou um período turbulento da vida tentando se livrar do vício. "Para esses jovens que estão conhecendo as drogas, a coisa que eu mais me arrependo na vida foi o tempo que eu perdi com as drogas. Porque as outras coisas a gente recupera. A gente recupera a parte financeira, a gente recupera o trabalho, graças a Deus consegui ter a restauração da minha família, que é destruída. Mas o tempo a gente não consegue recuperar", refletiu o cantor.
Para Rafael Ilha, a maior loucura da atualidade é ser careta. "Hoje em dia, ser doido é você ser careta, porque a maioria da juventude está envolvida com o álcool ou com a maconha ou com a cocaína. Então, eu acho que a maior loucura hoje é você ser careta e ter coragem de falar", disse.
Felipe Sertanejo demonstrou admiração ao colega de reality e se considera fã do ex-Polegar. Rafael Ilha continuou o desabafo. "A minha própria família desistiu de mim no final. Morei seis meses em situação de rua mesmo. Grandes médicos, grandes psiquiatras falaram: 'Não tem mais jeito. Ou vai morrer ou vai ficar sequelado'. E hoje eu estou aqui podendo dar esse testemunho de força e fé", concluiu.

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