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"Saco cheio"

Rafael Ilha critica produção de 'A Fazenda' ao vivo no programa

Crítica foi feita à direção do reality durante trecho do programa ao vivo nesta segunda-feira (19)

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 19:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 19:53
Rafael Ilha critica reality "A Fazenda" ao vivo Crédito: Reprodução/Instagram @rafael_ilha_oficial
O ex-Polegar Rafael Ilha fez duras críticas aos seus colegas de confinamento e à direção do reality show A Fazenda durante a formação da Roça desta semana ao vivo que foi ao ar na noite de segunda-feira, 19.
Na ocasião, Ilha, que causou uma punição a todos os integrantes da casa após se recusar a participar de uma prova, explicou seu lado da situação.
"Além de eu não estar em um bom dia - tem dias que a gente tá de saco cheio, quer ficar em casa, não quer mais olhar pra cara das pessoas que estão a nosso redor, com saudades, irritado, um monte de coisa que se soma - à tarde eu tava descansando com o Sertanejo e ficou 20 minutos de gritaria dentro da casa, já me deixou mais irritado ainda. Aí a gente veio pra atividade", relatou.
Ilha se referiu à atividade Quem É Você na Fila do Pão?, em que os peões precisariam rotular seus colegas com adjetivos como "queimado", "desleal", "calculista", "insuportável", "fraco" e "mesquinho".
"Eu vi e falei: Aqui ninguém tem coragem de dizer pro outro o que acha pro outro. A verdade é essa, o público sabe disso. Um aqui fala pro outro o tempo inteiro, mas na hora da atividade ninguém tem coragem."
"Não vou me submeter a essa patifaria, esse show de falsidade regado de hipocrisia, foi simples assim. Fui pra lá e não quis participar. Como a sede estava fechada fiquei ali no banco", complementou, revoltado.
Questionado pelo apresentador Marcos Mion se havia se arrependido de ter saído da prova e tomado uma punição, criticou a produção do reality: "Não. A punição, pra mim, achei muito pesada, sinceramente. A direção pegou pesadíssimo."
Por conta da atitude de Rafael Ilha, todos os participantes da atração terão que passar 72 horas sem água [a não ser para consumo] e sem gás.

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