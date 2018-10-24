'Quem está desaparecido?', questiona BBB capixaba após acusação

O ex-BBB Antônio Rafaski Crédito: Reprodução/Instagram @antonio_rafaski

O ex-BBB Antônio Rafaski está desde o início da semana envolvido na polêmica que envolve sua primeira filha, Cecília, e sua ex-affair Luiza Araújo, de 24 anos. A bebê, que completa três meses de idade no próximo mês, é fruto de uma única relação sexual que os capixabas mantiveram durante uma festa na casa de um amigo dele em Pedra Azul, na região Serrana do Espírito Santo. Até agora, a mãe da criança acusa Antônio de ter sumido e não cumprir sequer com a obrigação de registrá-la.

Em entrevista exclusiva ao Gazeta Online nesta terça-feira (23), Luiza destacou que Antônio entrou em contato com sua família para dizer que estará em Vila Velha para registrar Cecília na próxima segunda-feira (29). O ex-brother havia alegado que estava sem tempo para vir ao Espírito Santo para regularizar a situação de sua primeira filha.

Em pronunciamento que enviou à reportagem nesta quarta-feira (24), Antônio questiona: "Quem está desaparecido?". Ele diz que sempre esteve presente por meio de suas redes sociais e garante que, dessa forma, qualquer pessoa que acessasse seus perfis poderia acompanhar, em tempo real, em que lugar o jovem estava. Além disso, destaca que esteve atarefado com a mudança de sua casa e diz que, agora, mora em São Paulo.

Luiza Araújo e Antônio Rafaski Crédito: Montagem Gazeta Online

Luiza também já manifestou que entrou com um processo na Justiça para garantir os direitos da filha. Até agora, de acordo com ela, Antônio não contribuiu com nenhum gasto e também não colaborou com a moça, que morava sozinha em Itapuã, bairro de Vila Velha. "Agora minha mãe veio morar comigo para poder me ajudar", alegou ela, que é sócia de uma clínica de estética, dá aulas de inglês e ainda estuda Engenharia Mecânica.

Em possível resposta a um pedido de pensão da capixaba, Antônio também já declarou que não é um homem de posses e pondera que, a partir de agora, levará cada trabalho que faz com ainda mais seriedade, já que terá um filha para sustentar.

Leia na íntegra o que diz o ex-BBB Antônio Rafaski:

"Gostaria de iniciar minha comunicação com as pessoas que me conhecem, meus amigos, familiares, fãs e seguidores reais de uma maneira diferente e sempre norteada pelo bom humor e felicidade.

Mas o momento é de profunda tristeza para mim e principalmente para a minha família, já que estamos no centro de uma polêmica gerada por versões diferentes sobre o reconhecimento de paternidade de minha filha Cecilia.

Meu envolvimento de apenas uma noite, em uma festa com a mãe de minha filha - Luiza Araújo - resultou na chegada desta criança que considero uma benção em minha vida, mas o que me deixa preocupado é saber que ela, tão pequena e inocente, tem uma exposição desnecessária.

Quando digo desnecessária, pois mesmo antes do exame de DNA ser realizado, minha família já prestava todo o apoio à mãe e desde o nascimento Cecilia já tinha um Instagram com o meu sobrenome criado pela mãe.

Com o resultado positivo do exame que chegou somente em 28 de setembro deste ano, (portanto, há menos de um mês), já assumi o compromisso de ir ao cartório e reconhecer a paternidade, assim que chegasse a Vila Velha, pois estou finalizando alguns trabalhos cujas multas rescisórias de contratos são altas e que não posso simplesmente encerrar. Até porque agora tenho uma filha e arcar com as despesas e regularizar a pensão será o próximo passo a ser dado.

Sou um homem honesto e que jamais fugiria de minhas responsabilidades, inclusive em todo este período converso sempre com a Debora, irmã de Luiza, e mostro toda a minha disposição em formalizarmos e regularizarmos essa situação, como em várias oportunidades já reafirmei para Luiza, Debora e outros membros da família Araujo e também da minha família.

Não tivemos um relacionamento e não existe amor suficiente para termos um relacionamento amoroso, todavia o respeito que tenho pela mulher que é mãe de minha filha será eterno.

Espero que quando passar este período de puerpério, a Luiza possa compreender que embora não tenhamos como manter um relacionamento amoroso, podemos sim ser excelentes pais para a pequena Cecilia.

Em nenhum momento me abstive de reconhecer a paternidade e prova disso é que realizei o exame de DNA por vontade própria e sem ser obrigado juridicamente a isso.

Peço mais uma vez que todos reflitam sobre a situação e se coloquem no lugar de minha família que mesmo prestando total assistência a Luiza e a Cecília ainda estão expostos ao julgamento de todos que acabaram conhecendo apenas um lado da história.

Após todo este circo midiático, já cancelei um trabalho no Nordeste e Luiza já está ciente de que estarei na próxima semana em Vitória regularizando a situação da minha pequena. O que prejudica a minha filha, pois realmente, não sou um homem de posses, cada trabalho que consigo , hoje com uma filha torna-se mais importante ainda, mas isso não é algo que seja do entendimento de todos.

Não sumi, não desapareci, mudei recentemente para São Paulo, onde o fluxo de trabalho é maior, minhas redes sociais são públicas, nelas constam o telefone de minha empresária, de assessoria, endereço. Quem está desaparecido?

De minha parte, não haverão ataques àquela que deu a luz, que me trouxe algo que de tudo isso considero hoje como um presente. O que Luiza diz, ou publica, só me chateia, pois gostaria que minha filha ficasse protegida de tudo isso, visto que existe o poder judiciário para dirimir todos esses assuntos visando sempre o bem-estar do menor com total imparcialidade.

Desejo que a Luiza encontre um homem que a ame e que faça dela uma mulher muito feliz. Meu compromisso é com a Cecília e buscarei fazer de tudo para ser um pai exemplar para que ela tenha a certeza de que o fato de não ter sido planejada, não a fará menos amada.