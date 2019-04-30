'Pulei na água e tentei tirar o corpo', diz pai de Carol Bittencourt

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Caroline Bittencourt, Orlei Barbosa, viajou na tarde desta segunda-feira para Ilhabela, no litoral norte paulista, para acompanhar as buscas pela filha, que estava desaparecida desde a tarde deste domingo (28), quando teria caído de um barco. O pai da modelo, Orlei Barbosa, viajou na tarde desta segunda-feira para, no litoral norte paulista, para acompanhar as buscas pela filha, que estava desaparecida desde a tarde deste domingo (28), quando teria

O corpo dela foi encontrado na tarde desta segunda-feira, a cerca de 4 km do local do acidente. "Eu pulei na água e tentei tirar o corpo dela", disse Barbosa, em entrevista ao Brasil Urgente, da Band.

Ele afirmou ainda que não é afeito a declarações públicas, mas aceitou conversar com o jornalista José Luíz Datena como uma última homenagem à filha de 37 anos, que além de modelo era apresentadora e atriz.

"Estou fazendo isso por ela. Ela era da mídia, ela gostava disso. [...] Estou profundamente chateado com tudo isso. É uma homenagem a ela."

A Capitania dos Portos de São Sebastião confirmou mais cedo que a família de Caroline identificou o corpo encontrado em Ilhabela como sendo da modelo.

Ela teria caído do barco em que passeava com o marido, o empresário Jorge Sestini. Ele foi encontrado vivo em alto-mar cerca de duas horas depois do acidente.

A Capitania dos Portos afirmou que o casal fazia a travessia de barco de Ilhabela para São Sebastião quando foi surpreendido por um vendaval durante temporal que atingiu a região.

Segundo a Prefeitura de Ilhabela, os ventos chegaram a quase 80 km/h, o que provocou a queda de mais de 300 árvores, além de alguns alagamentos e deslizamentos de terra. A Estrada dos Castelhanos permanece parcialmente interditada nesta segunda (29), assim como a falta de luz em alguns pontos.

A delegacia informou que a modelo e o empresário deixaram Ilhabela por volta das 16h40. Em um determinado trecho da travessia, a modelo teria caído no mar. Pessoas próximas ao marido teriam relatado à Capitania dos Portos que Sestini pulou para tentar resgatá-la.

Já a agente da modelo, Andréia Boneti, informou a reportagem que Caroline pulou no mar para resgatar sua cadela spitz, Canjica. Em seguida, Sestini pulou para resgatar a mulher.

Caroline e Sestini faziam frequentemente passeios de barco por Ilhabela, onde o empresário possui uma casa. Segundo Boneti, ela adorava a cidade e sempre aproveitava os fins de semana de folga para viajar para lá.

Modelo ficou conhecida por ser expulsa do casamento de Ronaldo

Caroline Bittencourt nasceu em São Paulo e atuou como modelo e apresentadora de televisão brasileira, tendo trabalhado na RedeTV! e na Record TV.

Na Itália, ela desfilou para estilistas como Valentino Garavani e Roberto Cavalli.

Ronaldo e da modelo Daniella Cicarelli, no Castelo de Chantilly, na França. Ela ficou conhecida no Brasil em 2005 quando foi expulsa do casamento do ex-jogadore da modelo, no, na

Antes de se casar com Sestini, ela teve um relacionamento de cinco anos com o empresário Álvaro Garnero. O namoro chegou ao fim em 2009, depois de o casal mudar a data de casamento mais de uma vez.