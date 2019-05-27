Propaganda de lâmina de barbear tem rapaz trans como protagonista

A diversidade de gênero é um assunto que vem sendo discutido pelas empresas com frequência. Campanhas publicitárias e propagandas são um meio de dar visibilidade a isso e, mais recentemente, a Gillette apostou na importância de fazer a barba pela primeira vez com um vídeo estrelado por um rapaz trans.

"Eu gravei essa propaganda para a Gillette e quis incluir meu pai, que tem sido meu maior apoiador na minha transição, me encorajando a ser confiante e viver autenticamente o melhor de mim mesmo [...] Pude compartilhar um importante marco na vida de todo homem com meu pai", escreveu Samson ao compartilhar o vídeo no Facebook.