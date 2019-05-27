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Diversidade

Propaganda de lâmina de barbear tem rapaz trans como protagonista

O canadense Samson Bonkeabantu Brown foi convidado pela companhia para dividir esse momento com o público. A ocasião tornou-se ainda mais emblemática porque ele contou com a ajuda do pai.

Publicado em 

27 mai 2019 às 20:51

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 20:51

A diversidade de gênero é um assunto que vem sendo discutido pelas empresas com frequência. Campanhas publicitárias e propagandas são um meio de dar visibilidade a isso e, mais recentemente, a Gillette apostou na importância de fazer a barba pela primeira vez com um vídeo estrelado por um rapaz trans.
"Eu gravei essa propaganda para a Gillette e quis incluir meu pai, que tem sido meu maior apoiador na minha transição, me encorajando a ser confiante e viver autenticamente o melhor de mim mesmo [...] Pude compartilhar um importante marco na vida de todo homem com meu pai", escreveu Samson ao compartilhar o vídeo no Facebook.
Samson acredita que a propaganda vai incentivar muitas pessoas trans e enchê-las de conhecimento de que "a nossa existência neste mundo pode ser preenchida com o amor e apoio que merecemos". Recentemente, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) fez uma releitura da propaganda "O Primeiro Sutiã A Gente Nunca Esquece" com uma garota trans como protagonista.

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