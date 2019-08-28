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PATERNIDADE

Projota será pai pela primeira vez e filha se chamará Marieva

'Eu sempre tive certeza que eu seria pai de menina', escreveu o rapper nas redes sociais

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 10:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2019 às 10:52
08/05/2019 - Projota Crédito: Divulgação
O rapper Projota, 33, será pai de uma menina. O artista confirmou a informação por meio de suas redes sociais. E o nome já foi revelado. Se chamará Marieva.
"Eu já sonho com você há tanto tempo que te conheço melhor que a mim mesmo. Aqui em casa a gente acorda e fica olhando pra barriga da sua mãe. Eu só torço pra que você se pareça com ela. São tempos difíceis, e se tem algo que me tranquiliza é que você vai ter um exemplo à altura dentro de casa", escreveu ele com uma foto em que aparece com a esposa e com uma foto do ultrassom.
> Projota lança álbum e diz que vê piora de racismo com Bolsonaro
"Eu sempre tive certeza que eu seria pai de menina. O mais importante é estar preparado para te ensinar a ter voz. E torço para que sua voz tenha poder, que seus sonhos sejam honestos, que seus medos sejam reais, mas que sua coragem prevaleça", emendou.
Segundo Projota, o momento é de aprender junto, já que é a primeira vez de ambos grávidos. "Ela vem provando o quão incrível ela é, enfrentando essas dores nas costas, e eu a admiro mesmo que às vezes eu tome uma patadinha de leve. Brincadeiras à parte, esse é o momento de ser o cara que eu sempre quis ser", afirmou.
No dia 11 de maio, o rapper Projota se casou com a influenciadora digital Tamy Contro em cerimônia íntima na Capela da PUC (Pontifícia Universidade Católica), em São Paulo. "Estou bem tranquilo porque estou muito certo do que a gente está fazendo hoje", afirmou o músico antes de subir ao altar.  

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