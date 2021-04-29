Projota diz que BBB afetou a carreira, mas não se arrepende

"Esse álbum foi um baita sucesso na minha carreira, as músicas tiveram muita repercussão nas rádios", lembra ele. "Quando faltavam dez dias para o show, achamos que valia fazer o registro em DVD. Levantamos a produção em coisa de uma semana."

O problema é que, com o pouco planejamento, o material ficou mais complicado de editar e tinha ficado parado desde então. Com a pandemia, a equipe dele resolveu mexer de novo nas gravações, o que foi intensificado com a entrada do artista na "casa mais vigiada do país".