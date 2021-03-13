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Projota ganha prova do anjo do "BBB21" e promete carro para o pai

Rapper foi muito bem em jogo de memória neste sábado (13) e, além de almoço especial e poder de imunizar um jogador no domingo (14), ganhou de presente um veículo O km

Publicado em 13 de Março de 2021 às 15:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2021 às 15:20
Projeto
Projota se deu bem em tarefa que exigia memória e concentração Crédito: Gshow/ Divulgação
Projota levou a melhor na prova deste sábado (13) e é o novo anjo do "BBB21". O brother foi o primeiro a jogar e conseguiu 15 rodadas completas, em uma tarefa que exigiu bastante memória dos jogadores. Além do poder de imunizar alguém e um almoço especial no domingo (14), o rapper ainda ganhou um carro zero. O brother vibrou muito ao ser anunciado como o novo anjo e prometeu dar o carro ao pai.
Todos puderam participar, exceto Fiuk, que é o líder da semana. A sequência da disputa foi definida através de um sorteio: Projota, Viih Tube, Rodolffo, Pocah, Thaís, Sarah, Juliette, Arthur, Caio, Camilla de Lucas, Gilberto, João Luiz e Carla Diaz.
Conforme explicado para os brothers, na dinâmica, eles deveriam acertar sequências de itens que compõe o design de um carro. Venceria quem acertasse mais rodadas completas. Em caso de empate, haveria uma rodada de desempate.
Projota conseguiu 15 rodadas completas. Viih Tube e Carla Diaz conseguiram 11 rodadas. João Luiz e Sarah fizeram 7; Arthur, 6; Juliette, 5; Camilla de Lucas e Gilberto, 4; Caio, 3; Thaís, 2. Rodolffo e Pocah não entenderam as regras da prova e, na hora de jogar, não apertaram o botão e foram eliminados já na primeira rodada.
(Com informações do Gshow)

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