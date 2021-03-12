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Polêmica

BBB 21: Vitória de fumante Fiuk contra crossfiteiro Arthur em prova gera memes

Esta foi a segunda vez que o cantor se saiu melhor do que o esportista

Publicado em 12 de Março de 2021 às 15:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mar 2021 às 15:52
Arthur é profissional de crossfit, mas não aguentou prova de resistência
Arthur é profissional de crossfit, mas não aguentou prova de resistência Crédito: Reprodução
A internet não tem perdoado mais uma vitória de Fiuk sobre seu concorrente Arthur no BBB 21. Diversos memes têm invadido as redes sociais por causa da derrota do crossfiteiro contra um fumante.
Na última Prova do Líder, Arthur não aguentou o desgaste e a sede e pediu para sair. Ele fazia dupla com Projota. Na etapa, tinham de correr por dentro de uma passarela e entregar uma gilete ao companheiro. A prova durou ao menos oito horas.
A dupla que acabou vencendo era composta por Fiuk e Rodolffo. Pelo fato de o sertanejo já estar imune após indicar Carla Diaz e João no Paredão falso, a liderança deve ficar com o cantor.
"Dois pontos pro fumante, zero pro crossfiteiro", brincou um seguidor ao lembrar que Fiuk também havia ido mais além na Prova do Líder em que Sarah se sagrou vencedora. Na ocasião, a etapa testava a agilidade dos competidores. Arthur machucou o ombro e saiu mais cedo.
"Eu vivi pra ver o crossfiteiro Arthur perder uma prova de resistência pro cara que fuma cinco maços de cigarro por dia", publicou outra seguidora.
"O fumante toda semana indo mais longe que o crossfiteiro em prova de resistência/agilidade. E a OMS vendo isso", disse outro. "Nunca duvide de um fumante", postou outro internauta.
Depois de perder a prova, Arthur se disse pessimista e já pensa que estará na berlinda. "Eu perdi, estou no Paredão mais uma vez", disse. Carla Diaz tentou amenizar. "'Ou não, né?'."
Mesmo assim, Arthur quer vencer a prova do Anjo e já sabe para quem daria o castigo do monstro. "Se eu ganho o anjo, [Fiuk] vai pro monstro e pra xepa. Vou fazer o que ninguém nunca fez, saio terça-feira feliz", contou.

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