Luana, ex-paixão de Arthur, do "BBB21", diz estar surpresa com declaração do capixaba

Luana Vargas, moradora de Castelo, é ex-namorada de Arthur, do "BBB 21" Crédito: Reprodução/Instagram @luanavargasr

Fogo no parquinho do "BBB 21". Bastou Arthur dizer a Fiuk, na festa de quarta-feira (10), as frases mágicas: “Tem seis anos que eu estou apaixonado" e "Eu estou falando de amor”, para que a vida da ex-namorada do rapaz, Luana Vargas, de 23 anos, virasse de cabeça para baixo.

De acordo com o jornal "Extra", desde que o affair foi revelado, as redes sociais da moça cresceram em seguidores rapidamente. Isso fez com que Luana, assustada com o assédio, se pronunciasse, através de um story no Instagram.

"Do nada apareceram seguidores. E quem me conhece sabe que sou tímida, na minha, reservada, aí vim falar com vocês. Realmente namorei Arthur seis anos atrás, não sei se o que ele falou no programa se é sobre mim. Só que não temos contato mais. Já namoro sério há dois anos. Estou namorando e é isso", finalizou a beldade, sem esconder um certo constrangimento.

Assustada com o assédio, Luana fez um story no Instagram falando de sua relação com Arthur Crédito: Reprodução/Instagram @luanavargasr

Luana mora em Castelo, é engenheira e praticante de crossfit, além de possuir uma marca de roupas de ginástica, da qual é garota-propaganda.