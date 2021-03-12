Luana, ex-paixão de Arthur, do "BBB21", diz estar surpresa com declaração do capixaba

Fogo no parquinho do "BBB 21". Bastou Arthur dizer a Fiuk, na festa de quarta-feira (10), as frases mágicas: “Tem seis anos que eu estou apaixonado" e "Eu estou falando de amor”, para que a vida da ex-namorada do rapaz, Luana Vargas, de 23 anos, virasse de cabeça para baixo.
De acordo com o jornal "Extra", desde que o affair foi revelado, as redes sociais da moça cresceram em seguidores rapidamente. Isso fez com que Luana, assustada com o assédio, se pronunciasse, através de um story no Instagram.
"Do nada apareceram seguidores. E quem me conhece sabe que sou tímida, na minha, reservada, aí vim falar com vocês. Realmente namorei Arthur seis anos atrás, não sei se o que ele falou no programa se é sobre mim. Só que não temos contato mais. Já namoro sério há dois anos. Estou namorando e é isso", finalizou a beldade, sem esconder um certo constrangimento.
Luana mora em Castelo, é engenheira e praticante de crossfit, além de possuir uma marca de roupas de ginástica, da qual é garota-propaganda.
Por conta da revelação de Arthur - que não citou o nome da ex no "BBB" -, a engenheira viu seu perfil no Instagram pular para 57 mil seguidores. Na página, há várias fotos antigas já curtidas por ex-namorado famoso.