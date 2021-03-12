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Mora em Castelo/ES

Luana, ex-paixão de Arthur, do "BBB21", diz estar surpresa com declaração do capixaba

Assustada com o assédio nas redes sociais, a moça fez um story no Instagram falando de sua relação com o brother. "Namoramos há seis anos".

Publicado em 12 de Março de 2021 às 14:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2021 às 14:46
Luana Vargas, moradora de Castelo, é ex-namorada de Arthur, do
Luana Vargas, moradora de Castelo, é ex-namorada de Arthur, do "BBB 21" Crédito: Reprodução/Instagram @luanavargasr
Fogo no parquinho do "BBB 21". Bastou Arthur dizer a Fiuk, na festa de quarta-feira (10), as frases mágicas: “Tem seis anos que eu estou apaixonado" e "Eu estou falando de amor”, para que a vida da ex-namorada do rapaz, Luana Vargas, de 23 anos, virasse de cabeça para baixo. 
De acordo com o jornal "Extra", desde que o affair foi revelado, as redes sociais da moça cresceram em seguidores rapidamente. Isso fez com que Luana, assustada com o assédio, se pronunciasse, através de um story no Instagram.
"Do nada apareceram seguidores. E quem me conhece sabe que sou tímida, na minha, reservada, aí vim falar com vocês. Realmente namorei Arthur seis anos atrás, não sei se o que ele falou no programa se é sobre mim. Só que não temos contato mais. Já namoro sério há dois anos. Estou namorando e é isso", finalizou a beldade, sem esconder um certo constrangimento. 
Assustada com o assédio, Luana fez um story no Instagram falando de sua relação com Arthur Crédito: Reprodução/Instagram @luanavargasr
Luana mora em Castelo,  é engenheira e praticante de crossfit, além de possuir uma marca de roupas de ginástica, da qual é garota-propaganda. 
Por conta da revelação de Arthur - que não citou o nome da ex no "BBB" -, a engenheira viu seu perfil no Instagram pular para 57 mil seguidores. Na página, há várias fotos antigas já curtidas por ex-namorado famoso. 

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