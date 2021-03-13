Fiuk é confirmado na liderança do BBB 21, e Rodolffo fica com R$ 20 mil

BBB 21: Rodolffo e Fiuk vencem Prova do Líder Crédito: Reprodução/Globoplay

Fiuk foi confirmado como o líder da semana no BBB 21 (Globo). O ator e cantor ganhou a prova de resistência que terminou na manhã desta sexta-feira (12) junto com Rodolffo.

Como só um deles poderia ficar com a liderança, eles tiveram que decidir quem seria líder e quem ficaria com um prêmio de R$ 20 mil. Durante o programa ao vivo, eles informaram ao apresentador Tiago Leifert a decisão.

A liderança de Fiuk já era esperada, uma vez que durante o dia ele havia pedido ao parceiro de prova para ficar com o posto. Por estar imune, o sertanejo aceitou a proposta. Ele só pediu que Caio fosse escolhido para o grupo VIP (que tem mais opções de comidas). Além de Caio e do próprio Rodolffo, ele também levou Gilberto, Sarah e Camilla de Lucas.

Como líder, ele vai poder indicar um participante direto para o paredão da próxima terça-feira (16). Além do indicado dele, os três mais bem votados pela casa também disputarão a permanência --um deles, no entanto, se livra da berlinda na prova Bate e Volta. Fiuk também terá um veto para usar na prova do líder da próxima semana.

PROVA DO LÍDER

Fiuk e Rodolffo ficaram cerca de 8h na prova do líder, após a desistência de Arthur e Projota. O instrutor de crossfit sentiu desconforto e muita sede e resolveu parar.

Gil e Sarah foram os primeiros a deixar a competição. Gil chorou ao abandonar a prova e foi consolado por Sarah. "Fica tranquilo. Não chora, não. A gente não iria ganhar. A gente tem que ser realista", disse ela ao colega de prova e principal amigo dentro da casa do BBB 21.

Carla Diaz e Juliette foram a segunda dupla a deixar a prova. A atriz não conseguiu seguir na dinâmica, chegou a pedir água para Pocah e preferiu parar.

Thaís e Viih Tube não conseguiram completar a rodada e deixaram a prova momentos depois de completarem seis horas na disputa pela liderança da semana. João Luiz e Camilla de Lucas também deixaram a disputa já pela manhã.

Na prova, um jogador da dupla ficava de um lado da plataforma segurando um aparelho de barbear gigante e o parceiro do lado oposto. Ao disparar o cronômetro, um dos jogadores deve atravessar uma plataforma e ir ao encontro do outro entregar o aparelho. Quem o recebe deve atravessar a plataforma de volta e apertar um botão.