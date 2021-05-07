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Economista

Professor de Gil do Vigor afirma que ele 'quer mudar o Brasil'

Ferraz mostrou um trecho de uma reunião virtual que fez com o doutorando em seu Twitter. Gil já havia contado, no programa Mais Você, que decidiu cursar seu PhD na universidade da Califórnia

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 12:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mai 2021 às 12:19
Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, do BBB 21
Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, do BBB 21 Crédito: Instagram/BBB

O economista Claudio Ferraz, que foi professor do ex-BBB Gilberto Nogueira, afirmou que Gil do Vigor quer mudar o Brasil, nesta quinta-feira (6). Ferraz mostrou um trecho de uma reunião virtual que fez com o doutorando em seu Twitter.

"Reunião importante da semana com o agora famoso Gil Nogueira me contando que vai fazer seu PhD na Universidade de Davis", começou o professor. Gil já havia contado, no programa Mais Você, que decidiu cursar seu PhD na universidade da Califórnia, após também ser aprovado em outra universidade no Texas.

"E [ele] quer ter um PhD para ajudar a mudar o Brasil e que quer mostrar que educação e pesquisa são cruciais para essa mudança. Orgulho de professor", completou Ferraz, que é professor da Vancouver School of Economics, University of British Columbia, Canadá, e do Departamento de Economia da PUC-Rio.

Gil foi aprovado em universidades para fazer o PhD enquanto ainda estava confinado no BBB 21. Outro professor do ex-BBB havia compartilhado a notícia de que ele havia sido aceito, com bolsa, na Universidade da Califórnia, Davis, em seu Twitter.

O anúncio foi feito por Rafael Costa Lima e confirmada pela equipe de Gil. Rafael Costa afirmou que esse PhD era a primeira preferência do confinado. "Não é apenas um PhD excelente, é o que estava no topo da lista de preferências dele!", escreveu em seu Twitter na época.

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