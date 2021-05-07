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Vencedora do BBB

Juliette Freire grava primeiro vídeo agradecendo aos 'cactos'

"Mas antes de qualquer coisa, eu queria agradecer de todo o meu coração. Eu nunca imaginei que seria tão amada e acolhida por pessoas que não me conheciam, pessoas que acreditaram em mim. Muito obrigada", disse Juliette

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 08:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mai 2021 às 08:16
Juliette Freira, do BBB21m,
Juliette Freira, do BBB21m, Crédito: TV Globo/GShow/Reprodução

Juliette Freire, 31, a grande vencedora do Big Brother Brasil 21 (Globo), publicou uma mensagem em vídeo nos Stories do Instagram nesta quinta-feira (6) agradecendo aos 27 milhões de "cactos", como ficaram conhecidos seus fãs, pelo acolhimento e por acreditarem nela.

Na mensagem, Juliette pediu desculpas para os fãs porque queria fazer um vídeo "legal". Ela disse que conseguiu dormir e descansar. Por fim, também conseguiu ver 'mainha'.

"Mas antes de qualquer coisa, eu queria agradecer de todo o meu coração. Eu nunca imaginei que seria tão amada e acolhida por pessoas que não me conheciam, pessoas que acreditaram em mim. Muito obrigada", disse Juliette.

A maquiadora falou que não sabia descrever a emoção de ver o olho dos fãs brilhando e a quantidade de amor que está recebendo deles. Ela agradeceu novamente e disse que não sabe como retribuir.

"Hoje eu estou bem vestida, descansada e estou arrepiada, estou muito feliz e vim aqui para dizer para vocês obrigada por não soltarem as minhas mãos. E eu não vou soltar a de vocês. Vou estar com vocês enquanto puder. Toda a minha gratidão aos cactos mais lindos e fortes do mundo inteiro", afirmou.

A advogada e maquiadora paraibana, que vinha liderando há tempos as bolsas de apostas e enquetes, confirmou o favoritismo na final e venceu o reality,na terça-feira (4). Ela ficou com 90,15% dos 633.284.707 votos, contra 5,23% de Camilla de Lucas e contra 4,62% de Fiuk.

Assim como ocorreu no BBB 20, a campeã foi a única remanescente do grupo Pipoca, formado por anônimos que se inscreveram para participar do reality show. Os dois oponentes, já famosos, foram convidados pela produção e faziam parte do grupo Camarote.

Nas redes sociais, os debates em torno do programa foram dominantes desde a estreia, em janeiro. Foram memes, discussões sobre quem deveria ser eliminado e muito engajamento das torcidas. Juliette se tornou a participante que mais movimentou as redes sociais.

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