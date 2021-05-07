Juliette Freire grava primeiro vídeo agradecendo aos 'cactos'

Assim como ocorreu no BBB 20, a campeã foi a única remanescente do grupo Pipoca, formado por anônimos que se inscreveram para participar do reality show. Os dois oponentes, já famosos, foram convidados pela produção e faziam parte do grupo Camarote.

Nas redes sociais, os debates em torno do programa foram dominantes desde a estreia, em janeiro. Foram memes, discussões sobre quem deveria ser eliminado e muito engajamento das torcidas. Juliette se tornou a participante que mais movimentou as redes sociais.