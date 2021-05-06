Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Carlos Bolsonaro indaga se Juliette será presa por 'gesto racista'

Vereador insinua que sinal parece o feito por assessor investigado

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 17:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mai 2021 às 17:57
Juliette é a campeã do BBB 21
Juliette é a campeã do BBB 21 Crédito: Instagram/laraimperiano.foto
O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) publicou uma foto de Juliette Freire, vencedora do Big Brother Brasil 21 (Globo), nas redes sociais. Porém, o filho 02 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não estava fazendo uma declaração de que torcia para a advogada e maquiadora paraibana.

O político carioca usou uma pose em que ela aparece fazendo um "mudra", que é a forma como as mãos são posicionadas em práticas de meditação e ioga, entre outros, para criticar de forma sutil a investigação ao assessor internacional da Presidência da República Felipe Martins.

Nesta quarta-feira (5), a Polícia Legislativa concluiu que Martins fez um gesto igual ao de supremacistas brancos durante uma audiência do ex-ministro Ernesto Araújo no Senado em março, tendo cometido crime de preconceito. O inquérito foi remetido ao Ministério Público, que decidirá se leva o caso adiante.

"Vão querer prender a vencedora do Big Brother Brasil também ou só vale quando é para esculhambar alguém próximo a quem não se gosta? (sic)", disse Carlos Bolsonaro na legenda da publicação. "Nunca foi sobre o que se faz, mas sobre quem faz... as 'narrativas do bem'!", escreveu o filho do presidente.

Apesar de não ter citado diretamente Martins, os seguidores do vereador logo identificaram que era uma indireta sobre o caso. "Ele [Carlos Bolsonaro] se refere ao gesto que foi reprovado como se fosse um gesto supremacista branco", comentou um internauta.

Algumas pessoas chegaram a alertar que se tratava de um símbolo de meditação. "Ele sabe que o gesto foi esse que você disse", afirmou outro internauta. "Só está sendo desonesto."

De fato, a publicação de Juliette, realizada pela equipe dela, horas antes de a maquiadora sair da casa, foi feita em um contexto em que faz muito mais sentido ela estar fazendo um "mudra". "Tudo bem, tudo zen, meu bem", diz a legenda. "Juliette cheia de brilho e serena, com a tranquilidade de quem sabe que fez uma trajetória e tanto no Big dos Bigs."

Veja Também

Luan Santana convida Juliette para clipe e parceria com gravadora

"Prêmio vai para cirurgia que minha mãe precisa fazer", diz Juliette

Macacão escolhido por Juliette na final do BBB21 custa R$ 3.120

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carlos Bolsonaro Famosos Racismo Juliette Freire
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco
Imagem de destaque
Motociclista é baleado durante entrega em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados