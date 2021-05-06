Carlos Bolsonaro indaga se Juliette será presa por 'gesto racista'

O político carioca usou uma pose em que ela aparece fazendo um "mudra", que é a forma como as mãos são posicionadas em práticas de meditação e ioga, entre outros, para criticar de forma sutil a investigação ao assessor internacional da Presidência da República Felipe Martins.
Nesta quarta-feira (5), a Polícia Legislativa concluiu que Martins fez um gesto igual ao de supremacistas brancos durante uma audiência do ex-ministro Ernesto Araújo no Senado em março, tendo cometido crime de preconceito. O inquérito foi remetido ao Ministério Público, que decidirá se leva o caso adiante.
"Vão querer prender a vencedora do Big Brother Brasil também ou só vale quando é para esculhambar alguém próximo a quem não se gosta? (sic)", disse Carlos Bolsonaro na legenda da publicação. "Nunca foi sobre o que se faz, mas sobre quem faz... as 'narrativas do bem'!", escreveu o filho do presidente.
Apesar de não ter citado diretamente Martins, os seguidores do vereador logo identificaram que era uma indireta sobre o caso. "Ele [Carlos Bolsonaro] se refere ao gesto que foi reprovado como se fosse um gesto supremacista branco", comentou um internauta.
Algumas pessoas chegaram a alertar que se tratava de um símbolo de meditação. "Ele sabe que o gesto foi esse que você disse", afirmou outro internauta. "Só está sendo desonesto."
De fato, a publicação de Juliette, realizada pela equipe dela, horas antes de a maquiadora sair da casa, foi feita em um contexto em que faz muito mais sentido ela estar fazendo um "mudra". "Tudo bem, tudo zen, meu bem", diz a legenda. "Juliette cheia de brilho e serena, com a tranquilidade de quem sabe que fez uma trajetória e tanto no Big dos Bigs."