Carlos Bolsonaro indaga se Juliette será presa por 'gesto racista'

De fato, a publicação de Juliette, realizada pela equipe dela, horas antes de a maquiadora sair da casa, foi feita em um contexto em que faz muito mais sentido ela estar fazendo um "mudra". "Tudo bem, tudo zen, meu bem", diz a legenda. "Juliette cheia de brilho e serena, com a tranquilidade de quem sabe que fez uma trajetória e tanto no Big dos Bigs."