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Luan Santana convida Juliette para clipe e parceria com gravadora

Cantor pediu para a vencedora do 'BBB 21' participar da gravação de 'Morena' e disse que a Sony Music está 'de portas abertas' para ela

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 17:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 mai 2021 às 17:54
Luan Santana convida Juliete para clipe
Luan Santana convida Juliete para clipe Crédito: Instagram / Globo
O canal Multishow promoveu um reencontro de todos os participantes do Big Brother Brasil 21, nesta quarta-feira, 5, para relembrar grandes momentos do reality. O destaque da noite foi a vencedora Juliette que recebeu um convite especial de seu ídolo, Luan Santana.
O cantor participou do BBB A Eliminação - O Reencontro por chamada de vídeo. No bate-papo, ele chamou a paraibana para protagonizar o clipe da nova música dele, Morena, e revelou que a Sony Music tem interesse de investir em uma carreira musical para ela.
"Queria dizer que você me emocionou muito desde o começo. Você era minha torcida desde o primeiro dia! Quando eu vi o seu carinho comigo, que sempre falava de mim, o carinho com as minhas músicas e carreira, fiquei muito feliz", iniciou Luan.
"Ju, tenho uma música nova que se chama Morena, vai ser a minha próxima música de trabalho e esperei esse momento para te chamar para ser a minha morena do meu novo clipe, a musa dessa música", completou o artista.
Em seguida, o cantor fez o segundo pedido. "Estou cheio de convites para te fazer. Hoje, estava conversando com o Paulo Junqueiro, presidente da Sony Music, a minha gravadora, e a gente ama ouvir você cantar. Ele pediu para avisar que as portas da Sony estão abertas para vocês conversarem".
Os convites surpreenderam os participantes do programa e Juliette respondeu o cantor: "A Morena sim, claro! O convite da Sony, quero estudar só um pouquinho, ainda não tenho tanta segurança, mas o amor pela música é muito forte em mim. Meu desejo é grande, talvez eu queira, sim".

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