BBB 21: final com Juliette vencedora teve melhor audiência em 11 anos

A final do Big Brother Brasil 21, que terminou com a consagração Juliette Freire, 31, na noite desta terça-feira (4), teve a melhor audiência desde 2010, com média de 34,1 pontos no PNT --cada ponto do Kantar Ibope equivale a 268.278 domicílios.
O programa, que teve o slogan Big dos Bigs, terminou com Juliette campeã, com 90,15% dos votos. No segundo lugar ficou a influenciadora Camilla de Lucas, 26, com 5,23% dos votos, e no terceiro ficou o ator e cantor Fiuk, 30, com 4,62%.
Segundo a Globo, ao longo dos seus 100 dias, o BBB 21 foi visto por 40 milhões de pessoas por dia. No PNT, a média de audiência da temporada (27,3 pontos) foi a melhor em nove anos, desde 2012, e o share (de 51,3%) o melhor desde 2010.
Essa foi a melhor edição do BBB dos últimos 11 anos em São Paulo, com 28,8 pontos (cada ponto equivale a 76 mil domicílios) e no Rio de Janeiro a melhor desde 2010, com 30,4 pontos --cada ponto corresponde a cerca de 50 mil domicílios. No ano passado, os números foram de 25 pontos em São Paulo e 27 no Rio.
Apesar da edição sem graça, sem enfatizar as grandes polêmicas da temporada, a final do BBB 21 trouxe de volta os participantes com carreira musical já consolidada para cantar: Projota, Karol Conká, Israel e Rodolffo e Pocah.
A grande surpresa foi a aparição do ator Lucas Penteado, 26, cantando "Muleque de Vila" com Projota. O artista, que desistiu do jogo na segunda semana, após uma série de polêmicas, foi responsável pelo momento mais emocionante da final.