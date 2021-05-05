"Prêmio vai para cirurgia que minha mãe precisa fazer", diz Juliette

Eu saí porque não concordava com algumas ideias e com o jeito que eles faziam as coisas. Mas ao mesmo tempo eu me divertia com eles. Eu me sentia acolhida, eles me abraçaram quando eu estava muito mal. Então eu fiquei naquele dilema entre me machucar, porque o que eu não concordo me machuca, ou me afastar. E eu não me afastei, na verdade, eles que se afastaram de mim. Foi muito difícil, mas eu levantei a cabeça e segui porque é assim a vida, nem sempre do jeito que a gente quer. Às vezes não temos muito tempo para chorar ou lamentar, temos que seguir, e eu fiz isso.