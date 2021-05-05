Em entrevista, Paulo Gustavo falou sobre preocupação com a Covid-19

Paulo Gustavo com Ingrid Guimar˜ Crédito: Instagram | @ingridguimaraesoficial

Em entrevista remota à Ingrid Guimarães para o programa "Além da conta", ainda durante os primeiros meses de quarentena, em maio do ano passado, Paulo Gustavo, que faleceu na noite desta terça-feira (04) , falou sobre a preocupação com a Covid-19.

Ele ressaltou, à ocasião, que tudo era muito novo e desconhecido. "Eu tenho problema respiratório. A Medicina não sabe ainda como esse vírus reage dentro de cada pessoa. Cada hora, você vê uma notícia nova. Tenho medo de pegar isso", comentou.

Paulo Gustavo em entrevista remota à Ingrid Guimarães Crédito: Reprodução

De acordo com publicação do site O Globo, no bate-papo entre os humoristas, Ingrid e Paulo também falaram da função do humor em tempos difíceis. "Cada um tem uma função na Terra, cada um tem uma história aqui. Eu sou um cara que eu sou comediante, que tenho facilidade de fazer as pessoas rirem e eu acho que as pessoas estão precisando disso", disse ele.

Segundo a própria Ingrid em entrevista ao programa 'Encontro', apresentado por Fátima Bernardes, na última segunda-feira (03), Paulo estava "completamente paranoico" com relação ao vírus. "Vou te dizer, Fátima, o Paulo é um cara que estava completamente paranoico na casa dele na serra. Ele é um cara que se cuidava muito mesmo", mencionou. Nesta mesma tarde, um novo boletim médico havia atestado piora grave no quadro do artista.

O humorista estava internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 13 de março. Ele precisou ser intubado uma semana após a internação, porque estava com dificuldade para respirar. Na sequência, piorou e precisou da ajuda de uma espécie de pulmão artificial usado apenas nos casos mais graves. Um mês depois, teve uma embolia gasosa que se espalhou em decorrência de um rompimento do tecido do pulmão.