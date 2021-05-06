Órfão do BBB? Confira as estreias que preenchem a grade da TV Gazeta ES

BBB 21: Lumena autorizou as estreias na grade da TV Gazeta Crédito: Globo | Arquivo

Para você que achou que ficaria "órfão" de algo para acompanhar na TV após o Big Brother Brasil 21, não fique triste. A boa notícia é que pelo menos cinco programas entram na grade da TV Gazeta (afiliada da TV Globo no Espírito Santo), prometendo trazer muito entretenimento, diversão e até água na boca.

São produções que se misturam entre o humor, o reality, a culinária e até uma para apresentar e discutir o que está no ar. Confira o que chega na telinha para animar os próximos meses.

MESTRE DO SABOR - 3ª Temporada

O primeiro estreia nesta quinta-feira (6), às 22h45, e traz a disputa de chefes pelo prêmio de Mestre do sabor. Sob o comando de Claude Troigros, Batista e Monique Alfradique, o programa chega à sua terceira temporada com os mestres Kátia Barbosa, Leo Paixão e Rafa Costa e Silva como jurados.

Ao todo, 18 participantes vão encarar a competição, que tem sete fases (Prato de Entrada; Na Pressão; Duelos; Repescagem; Na Peneira; Semifinal; Final). Eles disputam o prêmio de R$ 250 mil, além do título de ‘Mestre do Sabor’.

Os participantes estarão divididos em três times e os quatro finalistas participarão da final ao vivo, prevista para julho. "O público pode esperar muito sabor, técnica, competição e um mix incrível das culinárias. Durante o programa, teremos exemplos de vida e perseverança. Viajamos por lugares incríveis deste Brasil, sem sair do estúdio. A temporada está incrível e emocionante", explica Rafa Costa e Silva.

Na sexta-feira (7), às 21h30, ele é reprisado no canal pago GNT. Além disso, os episódios também ficarão disponíveis para assinantes da plataforma Globoplay.

Vale lembrar que os fãs da atração também poderão acompanhar conteúdos especiais pela internet, nos perfis das redes sociais (@mestredosabor), em que os apresentadores e mestres participarão de lives de aquecimento para a estreia. Para os que gostam de se aventurar na cozinha, após a estreia, as receitas dos episódios estarão disponíveis no site Receitas.com, portal da Globo dedicado à culinária.

CHURRASQUEADAS - 1ª temporada

A segunda estreia também é de dar água na boca. Da internet para a telinha, o Churrasqueadas - que tem canal no YouTube - chega neste sábado (8), às 6h50, na TV Gazeta. Ele traz o famoso churrasqueiro José Almiro de Morais preparando receitas maravilhosas relacionadas ao mundo da brasa em meio a muito bate-papo.

De acordo com o diretor da atração, Marcel Kikuchi, além das proteínas principais, receitas de acompanhamentos que não podem faltar em um churrasco, como pão de alho, saladas e molhos farão parte da grade do programa. "O programa mostra que o churrasco não se limita à carne e ao sal grosso, mas é muito mais do que isso, um reino em que é possível misturar sabores, mas claro, tudo com aquele gostinho da brasa", destacou.

José Almiro de Morais comanda a atração Churrasqueadas Crédito: RGB Filmes

O programa promete ir além do tempero, trazendo uma pitada de música: "vamos ter convidados como Alemão do forró, João Bosco e Vinícius, Hugo Henrique, e muitos outros. A expectativa é conquistar o povo capixaba, que sabemos que é apaixonado por churrasco", acrescentou o idealizador.

Vale lembrar que José Almiro de Morais é um influencer com mais de 1.7 milhão de seguidores no Youtube. Além da reprodução do programa na TV Gazeta, a atração também será exibida em outras afiliadas da Globo, como a EPTV, TV Integração e Inter TV.

TÔ POR DENTRO - edição especial

O 'Tô Por Dentro' é um programete da programação da TV Gazeta que busca conectar e aproximar conteúdos da grade com os capixabas. Apresentado nos intervalos da programação durante a semana, o programa iniciou falando de BBB e agora segue novos rumos. Agora vai falar dos conteúdos da grade como as estreias, novelas, realitys e filmes.

Para comemorar, neste sábado (8), logo após o 'Em Movimento', ele vai ganhar um episódio especial para marcar o mês de estreias na telinha. Nele, será finalizado o papo de BBB na grade local, com repercussão das novidades da programação, que estará repleta de participações capixabas.

O "Tô por Dentro #BBB" será produzido e apresentado por Willian Loyola Crédito: TV Gazeta

Artistas locais marcam presença, como Alemão do Forró e Morenna, que acompanharam o BBB e que vão trazer lembranças do 'No Limite'. A atração também contará com participação de Philipe Lemos e um papo com a galera do “Vai que Cola”, que estreia sábado à noite.

VAI QUE COLA: PARTIU MIAMI - 2ª temporada na TV Globo

A sétima temporada do humorístico chega à tele da TV Globo também no sábado (8), mas após Império. A atração promete trazer ao público experiência de uma viagem hilária com a turma do Méier (RJ), que vai parar em Miami (EUA).

Os personagens Ferdinando (Marcus Majella), Jéssica (Samantha Schmütz), Dona Jô (Catarina Abdalla), Terezinha (Cacau Protásio), Reginel (Luis Lobianco) e Máicol (Emiliano D'Ávila) serão companhia garantida para as noites de sábado cheias de humor. Na tela, a trama de Reginel, que vence a promoção de aniversário do Supermercado Flórida e fatura o prêmio de passagens áreas para Miami, para ele e os amigos. O que é possível antecipar é que nem tudo sairá como esperado.

A temporada também contou com a participação especial do já saudoso Paulo Gustavo, que faleceu nesta terça-feira (04) após complicações da Covid-19. Ele interpretou Angel, irmã de Valdomiro, uma brasileira que mora na cidade e faz de tudo para conseguir seu Green Card. Esta também foi a última temporada de Emiliano D'Ávila como Maicol, que deixou a produção após não fechar um acordo com o Multishow.

NO LIMITE

Já falamos de cozinha, variedades, humor e estava faltando a aventura. E ela está mais que garantida na volta do "No Limite", que promete trazer grande intensidade em um reality show eminentemente de resistência.

O programa, que marca a memória dos brasileiros após as edições de 2000, 2001 e 2009, volta anos depois, sob comando de André Marques, na próxima terça-feira (11), reunindo 16 ex-BBBs, entre eles dois capixabas, que competem por um prêmio de R$ 500 mil. A atração será transmitida logo após a novela 'Império', por volta das 22h30, na TV Globo.

A dinâmica do jogo: Os participantes serão divididos em duas tribos: Carcará e Calango, cada uma com o seu acampamento. O primeiro desafio que as equipes enfrentam é a "Prova de Privilégios". Objetos que facilitam a vida do grupo podem ser conquistados pelo time que ganhar a disputa, como facas ou fósforos.

Já o segundo desafio é ainda mais importante. No chamado "Prova da Imunidade", o grupo vencedor garante a permanência no reality por mais uma semana. Já a equipe que perder deverá se preparar para dar adeus a um dos seus e segue para o "Portal de Eliminação", onde cada um dos membros da equipe perdedora vota, escrevendo e​m um papel, e deposita o voto em uma urna. Ao final de cada programa, o participante mais votado será eliminado.

Participantes:

André Martinelli (capixaba do BBB13)

Arcrebiano (capixaba do BBB21)

Angélica (BBB15)

Ariadna (BBB11)

Carol Peixinho (BBB19)

Elana (BBB19)

Gleici (BBB18)

Gui Napolitano (BBB20)

Iris Stefanelli (BBB7)

Jéssica (BBB18)

Kaysar (BBB18)

Lucas Chumbo (BBB20)

Mahmoud (BBB20)

Marcelo Zulu (BBB4)

Paula Amorim (BBB18)

Viegas (BBB18)

O reality é mais uma parceria da Globo com a Endemol Shine Brasil, com base no ‘Survivor’, um formato original de sucesso.