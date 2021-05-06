Karol Conká fala mal de Rafa Kalimann em áudio vazado

A ex-BBB Kerline postou um vídeo em seu stories em que é possível ouvir a voz que seria de Karol Conká soltando uma indireta para Rafa Kalimann, do BBB 20. Enquanto estava no camarim do programa "BBB A Eliminação", Kerline gravou o stories, que já sumiu de seu Instagram, e, ao fundo vazou o áudio da cantora.
"Não deveria nem estar julgando. Tudo que vai volta. Me chamou de vazia, mas quem é que está com um programa vazio?", diz a voz que seria da rapper, mas que não aparece nas imagens.
Na internet, seguidores das famosas entenderam que a mensagem seria uma indireta de Karol Conká para Rafa Kalimann, que estreou recentemente o seu programa de entrevistas "Casa Kalimann", disponível na Globplay. A animosidade entre as duas celebridades vem de meses atrás.
Em fevereiro, a apresentadora havia postado no Twitter que "Karol Conka é VAZIA". O programa de Kalliman estreou na plataforma de streaming poucos dias após "A Vida Depois do Tombo", sobre a vida da rapper.