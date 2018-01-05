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MÚSICA

Produtor musical quer Lady Gaga na música oficial da Copa do Mundo 2018

RedOne produziu a música da última Copa do Mundo, no Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 15:53

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 15:53

Lady Gaga pode interpretar a música da Copa da Rússia Crédito: Divulgação/Vevo/Lady Gaga
O homem por trás de Poker Face quer que Lady Gaga cante o hino oficial da Copa do Mundo deste ano. RedOne afirmou que está concorrendo para produzir a música oficial e que gostaria que o trabalho ficasse nas mãos da cantora pop.
O nome verdadeiro de RedOne é Nadir Khayat. Ele produziu as músicas Hips Don't Lie (Bamboo), cantada por Shakira para a Copa do Mundo na Alemanha (em 2006), e We Are One (Ole Ola), interpretada por Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte para a edição realizada no Brasil (em 2014).
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"Eu estou concorrendo para produzir a música oficial, mas não sei quando essa decisão será tomada", disse ao jornal Daily Star. Ele atualmente trabalha na gravação do novo álbum de Gaga e afirma que ela teria aceitado a proposta: "Gaga me prometeu que faria e já gravou o vocal de duas músicas. Estou só esperando o OK dela".
Mesmo que não seja escolhido para produzir a música oficial, RedOne insiste que gravará uma música para a competição na Rússia. "Independentemente do que aconteça, eu vou lançar uma música para a Copa do Mundo".

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