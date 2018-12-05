Priyanka Chopra e Nick Jonas se casam na Índia; veja fotos

O último fim de semana foi repleto de comemorações para Nick Jonas e Priyanka Chopra. O casal oficializou a união com um casamento de dois dias, celebrado na Índia. Com o objetivo de contemplar as duas culturas, foram realizados cerimônias de tradição indiana e cristã. Os mais de 200 convidados foram recepcionado no Palácio Umaid Bhawan, que abriga a família real de Jodhpur.