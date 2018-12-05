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É O AMOR

Priyanka Chopra e Nick Jonas se casam na Índia; veja fotos

Casamento de dois dias contemplou culturas indiana e cristã

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 19:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 19:48
O último fim de semana foi repleto de comemorações para Nick Jonas e Priyanka Chopra. O casal oficializou a união com um casamento de dois dias, celebrado na Índia. Com o objetivo de contemplar as duas culturas, foram realizados cerimônias de tradição indiana e cristã. Os mais de 200 convidados foram recepcionado no Palácio Umaid Bhawan, que abriga a família real de Jodhpur.
Para a celebração ocidental, Priyanka usou um vestido branco e longo, tradicional de noiva, da marca Ralph Lauren. Já na cerimônia indiana, a noiva usou um cropped e saia bordados, traje típico do país.
Veja alguns cliques das cerimônias:

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