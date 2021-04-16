Príncipes Harry e William caminharão separadamente em cortejo fúnebre

O funeral do príncipe Philip, que acontecerá neste sábado (17), no Reino Unido poderá contar com apenas 30 pessoas devido às restrições sanitárias pela pandemia do coronavírus. Nesta quinta-feira (15), o Palácio de Buckingham divulgou novos detalhes a respeito do cortejo fúnebre, que acontecerá na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.
Um dos detalhes que mais chamou a atenção é que os príncipes William, 38, e Harry, 36, se juntarão aos membros da família para caminhar atrás do caixão do avô deles, mas o primo de ambos, Peter Phillips, que é filho da princesa Anne, ficará entre os dois.
Na segunda procissão no mesmo local, William caminhará com Peter. Atrás deles estarão o príncipe Harry e David Armstrong-Jones, filho da princesa Margaret e de Antony Armstrong-Jones. O porta-voz da realeza britânica tratou de dissipar suspeitas de que a ordem de entrada simbolizaria um afastamento entre os filhos de Diana e Charles.
De acordo com o comunicado, a ordem da procissão foi "uma mudança prática". "Este é um funeral e não vamos ser atraídos por percepções dramáticas. Os arranjos foram acordados e representam os desejos de Sua Majestade", disse, se referido à rainha Elizabeth II.
Uma vez dentro da capela, os participantes estarão usando máscaras e sentados a dois metros de distância, de acordo com o protocolo de prevenção contra a Covid-19. Os convidados poderão usar trajes civis durante o funeral.
Philip morreu aos 99 anos de idade. Ele tinha recebido alta de um hospital em Londres no último dia 16 de março. Ele ficou um mês internado como "medida de precaução" após passar mal. Depois, foi transferido de hospital e passou por uma cirurgia cardíaca. Ele faria 100 anos em junho.
"É com profunda tristeza que Sua Majestade a rainha anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o príncipe Philip, duque de Edimburgo", diz o comunicado. "Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. A Família Real junta-se a pessoas de todo o mundo no luto por sua perda. Novos anúncios serão feitos oportunamente."
Veja lista com os nomes dos convidados para o funeral do príncipe Philip divulgada pelo Palácio de Buckingham:
Rainha Elizabeth II
Príncipe Charles, o príncipe de Gales
Camilla Parker, duquesa da Cornualha
Príncipe William, o duque de Cambridge
Kate Middleton, a duquesa de Cambridge
Príncipe Harry, duque de Sussex
Príncipe Andrew, duque de York
Príncipe Edward, conde de Wessex
Lady Louise Windsor, filha do príncipe Edward
James, visconde de Severn, filho do príncipe Edward
Princesa Anne, a princesa Real
Vice-almirante Sir Timothy Laurence, marido da princesa Anne
Peter Phillips, filho da princesa Anne
Zara Phillips, filha da princesa Anne
Mike Tindall, marido de Zara
Princesa Beatrice
Edoardo Mapelli Mozzi, marido de Beatrice
Princesa Eugenie
Jack Brooksbank, marido de Eugenie
Sophie, condessa de Wessex
David Armstrong-Jones, 2º conde de Snowdon, filho da princesa Margarida, sobrinho de Elizabeth II
Lady Sarah Chatto, condessa de Snowdon, filha da princesa Margarida, sobrinha de Elizabeth II
Daniel Chatto, marido de lady Sarah
Príncipe Richard, duque de Gloucester
Príncipe Edward, duque de Kent
Princesa Alexandra de Kent
Bernhard, Príncipe hereditário de Baden (Alemanha), sobrinho-neto de Philip
Príncipe Donatus, Landgrave de Hesse (Alemanha)
Príncipe Philipp de Hohenlohe-Langenburg (Alemanha)
Penelope Knatchbull, 2ª condessa Mountbatten da Birmânia