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Príncipe Philip deixa R$ 226 milhões para funcionários em testamento

De acordo com o The Sun, o príncipe deixou a maior parte da herança para a esposa, a rainha Elizabeth II, mas lembrou também de seus três mais fiéis assessores ao dividir a fortuna

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 09:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2021 às 09:05
O príncipe Philip, duque de Edimburgo, marido da rainha Elizabeth II
O Príncipe Philip Crédito: Reprodução/Instagram @monarchie.britannique
O príncipe Philip, que morreu no dia 9 de abril aos 99 anos de idade, teria deixado uma fortuna de R$ 226 milhões para três de seus funcionários no testamento. Segundo o The Sun, ele deixou a maior parte da herança para a esposa, a rainha Elizabeth II, mas teria incluído três assessores para receber o dinheiro. 
"Ao contrário de alguns outros membros da realeza, Philip foi generoso com os três homens que cuidaram dele. Isso inclui seu secretário particular, brigadeiro Archie Miller Bakewell, seu pajem William Henderson e o criado pessoal Stephen Niedojadlo", escreveu a publicação. 

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Além do testamento dispondo de bens, Philip também havia deixado seu funeral totalmente pronto, que foi realizado no dia 18 de abril, em Londres, 

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