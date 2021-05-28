Príncipe Philip deixa R$ 226 milhões para funcionários em testamento

O príncipe Philip, que morreu no dia 9 de abril aos 99 anos de idade, teria deixado uma fortuna de R$ 226 milhões para três de seus funcionários no testamento. Segundo o The Sun, ele deixou a maior parte da herança para a esposa, a rainha Elizabeth II, mas teria incluído três assessores para receber o dinheiro.
"Ao contrário de alguns outros membros da realeza, Philip foi generoso com os três homens que cuidaram dele. Isso inclui seu secretário particular, brigadeiro Archie Miller Bakewell, seu pajem William Henderson e o criado pessoal Stephen Niedojadlo", escreveu a publicação.
Além do testamento dispondo de bens, Philip também havia deixado seu funeral totalmente pronto, que foi realizado no dia 18 de abril, em Londres,