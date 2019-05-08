Príncipe Harry e Meghan Markle divulgam o nome do mais novo bebê real

O novo bebê real, filho de Meghan Markle e príncipe Harry, é o sétimo na sucessão do trono britânico e foi apresentado em Windsor, na Inglaterra, pelos pais Crédito: Reprodução/Instagram @kid_pix

O sétimo herdeiro na linha de sucessão à coroa britânica já tem um nome. Archie Harrison Mountbatten-Windsor foi o nome escolhido pelo Príncipe Harry, 34, e a Duquesa de Sussex Meghan Markle, 37.

A divulgação do nome foi feita nas redes sociais, pouco depois das primeiras imagens do bebê terem sido publicadas no Instagram. A publicação mostra Archie sendo apresentado à sua bisavó, a rainha Elizabeth II.

A criança nasceu no Castelo de Windsor nesta segunda-feira (6). Na ocasião, Harry comentou com a imprensa que "é um bebezinho lindo de morrer". "Foi espetacular, absolutamente incrível. Como eu disse, eu estou tão orgulhoso da minha esposa", disse.

O filho de Markle é o primeiro bebê inter-racial na história recente da monarquia britânica - Meghan é filha de uma mãe negra e de um pai branco. Até o momento, sabe-se que não será príncipe – ao menos que a rainha Elizabeth II, de 93 anos, decida lhe conceder esse título. A expectativa é que o garoto seja conde de Dumbarton.