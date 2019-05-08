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REINO UNIDO

Príncipe Harry e Meghan Markle divulgam o nome do mais novo bebê real

Nome foi divulgado nas redes sociais do casal

Publicado em 

08 mai 2019 às 16:23

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 16:23

O novo bebê real, filho de Meghan Markle e príncipe Harry, é o sétimo na sucessão do trono britânico e foi apresentado em Windsor, na Inglaterra, pelos pais Crédito: Reprodução/Instagram @kid_pix
O sétimo herdeiro na linha de sucessão à coroa britânica já tem um nome. Archie Harrison Mountbatten-Windsor foi o nome escolhido pelo Príncipe Harry, 34, e a Duquesa de Sussex Meghan Markle, 37.
A divulgação do nome foi feita nas redes sociais, pouco depois das primeiras imagens do bebê terem sido publicadas no Instagram. A publicação mostra Archie sendo apresentado à sua bisavó, a rainha Elizabeth II.
A criança nasceu no Castelo de Windsor nesta segunda-feira (6). Na ocasião, Harry comentou com a imprensa que "é um bebezinho lindo de morrer". "Foi espetacular, absolutamente incrível. Como eu disse, eu estou tão orgulhoso da minha esposa", disse.
O filho de Markle é o primeiro bebê inter-racial na história recente da monarquia britânica - Meghan é filha de uma mãe negra e de um pai branco. Até o momento, sabe-se que não será príncipe – ao menos que a rainha Elizabeth II, de 93 anos, decida lhe conceder esse título. A expectativa é que o garoto seja conde de Dumbarton.
 

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