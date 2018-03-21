Príncipe Harry dispensa acordo pré-nupcial com Meghan Markle

Príncipe Harry e Meghan Markle estão cada vez mais perto do casamento. Os últimos detalhes já estão finalizados depois de aprovados pela Rainha Elizabeth II. Mais de 2 mil plebeus receberam convites e a escolha do bolo já foi feita pelo casal (será de limão com frutas frescas). Agora, a Casa Real estaria insistindo para que fosse assinado um acordo pré-nupcial para proteger sua fortuna - pedido negado pelo príncipe.
Segundo o Daily Mail, a Casal Real usando o divórcio da ex-atriz de "Suits" com Trevor Engelson como motivo para tal preocupação. Ainda assim, o príncipe crê que o relacionamento será duradouro. "O Harry nunca pensou sequer nisso. Ele está determinado que o casamento dure até ao fim das suas vidas, por isso não sente necessidade de qualquer proteção", alegou uma fonte.