Príncipe Harry coloca seu carro esportivo à venda por R$ 350 mil

Um Audi RS6 que pertenceu ao príncipe Harry foi colocado à venda em site britânico por 71,9 mil libras Crédito: AutoTrader/Divulgação

Quer comprar um carro que pertenceu a um príncipe? Se você tiver 71,9 libras (cerca de R$ 350 mil) disponíveis, é possível. O site britânico de compra e venda de carros AutoTrader colocou um anúncio de um Audi RS6 que pertenceu ao príncipe Harry, usado por apenas um ano pelo duque de Sussex.

O carro é de propriedade da loja de carros de luxo Overton Prestige, em Derbyshire, que confirmou que era de Harry, mas não informou para a emissora Sky quem vendeu o veículo para eles. Por conta de proteção de dados não podemos confirmar quem nos vendeu o carro, estamos completamente satisfeitos em dizer que ele pode ter sido usado pessoalmente pelo príncipe Harry durante o último ano, esclareceram.