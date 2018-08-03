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Príncipe Harry coloca seu carro esportivo à venda por R$ 350 mil

O marido de Meghan Markle ficou com o Audi RS6 por somente um ano

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 12:27
Um Audi RS6 que pertenceu ao príncipe Harry foi colocado à venda em site britânico por 71,9 mil libras Crédito: AutoTrader/Divulgação
Quer comprar um carro que pertenceu a um príncipe? Se você tiver 71,9 libras (cerca de R$ 350 mil) disponíveis, é possível. O site britânico de compra e venda de carros AutoTrader colocou um anúncio de um Audi RS6 que pertenceu ao príncipe Harry, usado por apenas um ano pelo duque de Sussex.
O carro é de propriedade da loja de carros de luxo Overton Prestige, em Derbyshire, que confirmou que era de Harry, mas não informou para a emissora Sky quem vendeu o veículo para eles. Por conta de proteção de dados não podemos confirmar quem nos vendeu o carro, estamos completamente satisfeitos em dizer que ele pode ter sido usado pessoalmente pelo príncipe Harry durante o último ano, esclareceram.
Erin Baker, diretora do site AutoTrader, especula se Harry está vendendo o carro - que tem somente sete mil quilômetros rodados - para comprar um veículo mais familiar, já planejando filhos com a esposa Meghan Markle. Talvez ele esteja procurando um carro maior, familiar? Ou talvez um carro elétrico?, escreveu em artigo no site de vendas.

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