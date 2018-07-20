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HOMENAGEM

Príncipe George ganha moeda comemorativa pelos seus cinco anos

Com valor de R$ 25, o numerário terá a imagem de São Jorge matando um dragão

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 16:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 16:14
A Casa da Moeda Real inglesa fez uma moeda especial para comemorar o aniversário de cinco anos do príncipe George Crédito: Divulgação/Kensington Palace
A Casa da Moeda Real inglesa anunciou no domingo, 15, o lançamento de uma moeda comemorativa pelo aniversário de cinco anos do príncipe George, filho mais velho do príncipe William e de Kate Middleton, com uma imagem de São Jorge, padroeiro da Inglaterra e inspiração para o nome do príncipe. George, que é o terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, faz aniversário no próximo domingo, 22.
Com valor oficial de cinco libras (cerca de R$ 25 reais), a moeda será vendida para colecionadores no site oficial da Casa da Moeda Real e terá a imagem da rainha Elizabeth II, bisavô de George, no verso. Histórias de cavaleiros e dragões são material de brincadeiras de crianças de cinco anos com os amigos e a designer da Royal Mint Jody Clark recriou a cena de São Jorge matando um dragão que parece ter saído direto de um conto de fadas, diz a Casa da Moeda em seu site oficial.
A moeda faz parte de uma coleção especial lançada todos os anos pelo Royal Mint, e George já tinha ganhado outra quando ele havia completado dois anos de vida. A imagem de São Jorge tem sido usada em moedas reais há séculos, e invoca a mensagem de coragem e a vitória do bem sobre o mal.
Veja abaixo como ficou a moeda.
 
 

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