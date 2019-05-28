Príncipe Charles abre pousada na Escócia com diária por R$ 750

The Granary Lodge é a pousada construída por Charles - são dez quartos luxuosos na costa norte da Escócia Crédito: The Granary Lodge/Divulgação

príncipe Charles inaugurou uma pousada em Caithness, cidade que fica na costa Norte da Escócia. Herdeiro da coroa britânica, oinaugurou uma pousada em, cidade que fica na costa Norte da Escócia.

A pousada chamada The Granary Lodge tem dez quartos diferentes disponíveis, dois deles são suítes, com todo o charme do estilo inglês.

Os preços não são totalmente absurdos por se tratar de uma pousada de luxo e com poucos quartos. Há diárias a partir de 145 libras (pouco mais de R$ 750).

Cada quarto tem um estilo diferente. Se um tem uma cabeceira de cama com padrões florais e desenhos emoldurados de crustáceos, outro é adornado com desenhos quentes de plantas. Um banheiro azul claro dispõe de uma banheira independente, segundo descrição da revista Vogue, convidada para a abertura da pousada.

Castelo Gardens of Mey, antiga residência da avó do príncipe Charles, a rainha Elizabeth, que comprou o castelo em 1952 e morreu em 2002. O castelo é aberto a visitação turística e pode fazer parte do passeio de quem se hospeda por lá. O empreendimento fica nas terras do, antiga residência da avó do príncipe Charles, a, que comprou o castelo em 1952 e morreu em 2002. O castelo é aberto a visitação turística e pode fazer parte do passeio de quem se hospeda por lá.

O jardim do castelo é tão extenso que há visitas só para esse espaço, que recebe mais de 25 mil turistas por ano.

Além das suítes de luxo, a pousada de Charles terá um café da manhã especial, preparado com ingredientes locais.