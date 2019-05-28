Príncipe Charles abre pousada na Escócia com diária por R$ 750

Herdeiro da coroa britânica, o príncipe Charles inaugurou uma pousada em Caithness, cidade que fica na costa Norte da Escócia.
A pousada chamada The Granary Lodge tem dez quartos diferentes disponíveis, dois deles são suítes, com todo o charme do estilo inglês.
Os preços não são totalmente absurdos por se tratar de uma pousada de luxo e com poucos quartos. Há diárias a partir de 145 libras (pouco mais de R$ 750).
Cada quarto tem um estilo diferente. Se um tem uma cabeceira de cama com padrões florais e desenhos emoldurados de crustáceos, outro é adornado com desenhos quentes de plantas. Um banheiro azul claro dispõe de uma banheira independente, segundo descrição da revista Vogue, convidada para a abertura da pousada.
O empreendimento fica nas terras do Castelo Gardens of Mey, antiga residência da avó do príncipe Charles, a rainha Elizabeth, que comprou o castelo em 1952 e morreu em 2002. O castelo é aberto a visitação turística e pode fazer parte do passeio de quem se hospeda por lá.
O jardim do castelo é tão extenso que há visitas só para esse espaço, que recebe mais de 25 mil turistas por ano.
Além das suítes de luxo, a pousada de Charles terá um café da manhã especial, preparado com ingredientes locais.
O desenvolvimento da pousada foi administrado pela Prince's Foundation, da qual o príncipe Charles é presidente. Os lucros do empreendimento "irão manter e operar a propriedade como um destino turístico", informou a realeza britânica em comunicado oficial.