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Parças de maromba

Primo de Bruno Gagliasso exibe corpo sarado após 2 anos de treinos

Lucas Gagliasso compartilhou cliques de treinos que faz com o primo, o ator Bruno Gagliasso, e exibiu corpão musculoso para comprovar resultados

Publicado em 

08 mar 2019 às 13:05

Publicado em 08 de Março de 2019 às 13:05

Bruno Gagliasso chama a atenção pela beleza e sensualidade há muito tempo, mas o galã agora divide o status com o primo, Lucas Gagliasso, que exibiu corpão musculoso após treinar com o ator. 
Nos dois últimos anos, de acordo com a revista Contigo!, Lucas começou a se dedicar mais aos treinos e foi orientado pelo personal trainer Chico Salgado, o mesmo que cuida da boa forma de Bruno. 
Nas redes sociais, Lucas decidiu compartilhar os resultados: "Hoje, sou magro, condicionado e consciente, como de tudo mas sempre saudável, e me preocupo com minha saúde acima de tudo! Estou no processo de ficar mais forte, resistente e atlético. São quase 2 anos nesse processo". 

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