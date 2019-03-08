Primo de Bruno Gagliasso exibe corpo sarado após 2 anos de treinos

Bruno Gagliasso chama a atenção pela beleza e sensualidade há muito tempo, mas o galã agora divide o status com o primo, Lucas Gagliasso, que exibiu corpão musculoso após treinar com o ator.
Nos dois últimos anos, de acordo com a revista Contigo!, Lucas começou a se dedicar mais aos treinos e foi orientado pelo personal trainer Chico Salgado, o mesmo que cuida da boa forma de Bruno.
Nas redes sociais, Lucas decidiu compartilhar os resultados: "Hoje, sou magro, condicionado e consciente, como de tudo mas sempre saudável, e me preocupo com minha saúde acima de tudo! Estou no processo de ficar mais forte, resistente e atlético. São quase 2 anos nesse processo".