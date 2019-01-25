Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB19

Primeiros casais começam a se formar no BBB19

Isabella com Maycon e Hana com Alan engatam romance

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 15:38

Publicado em 

25 jan 2019 às 15:38
25/01/2019 - BBB19: Isabella e Maycon deram o primeiro beijo desta edição do programa Crédito: TV Globo/Divulgação
O clima de romance tomou conta do BBB 19 nesta quinta-feira (24). Isabella e Maycon foram os primeiros a se beijarem durante a festa do Relógio. Depois, na pista de dança, Hana e Alan também se beijaram.
Durante todo o dia os casais ficaram bem próximos. Enquanto Isabella e Maycon trocavam carícias pela casa, Hana e Alan dormiam agarradinhos.
25/01/2019 - BBB19: Hana e Alan formam o segundo casal desta edição Crédito: TV Globo/Divulgação
Mas não foi só os romances que marcaram a segunda festa da casa. Hana protagonizou duas discussões. A primeira foi com Tereza. O atrito rolou depois que a youtuber carioca tentou pegar uma bebida da mão da psicanalista pernambucana.
Alguns minutos depois do conflito, Tereza e Hana sentaram para conversar. "Eu preciso me posicionar na casa, eu tenho 53 anos", afirmou. "Mas Tereza, isso não é postura", retruca Hana.
Tereza tentou finalizar a discussão se desculpando. "Se você ficou chateada, me desculpe. Você é uma menina forte e eu também sou uma mulher forte", finalizou a pernambucana. "Eu não tenho dúvidas", rebateu Hana.
O outro desentendimento foi com Maycon. O 'brother' fez um comentário da roupa da Hana e ela não gostou. "Você pode andar de sunga. Você não anda de sunga o dia inteiro? Machismo. Não estou pelada, mano", disse ela. "Eu não estou de sunga", rebateu ele.
Nesta sexta-feira, Hana, Hariany e Paula vão vetar três participantes da prova do líder. O trio ficou isolado no Quarto dos Sete Desafios e, se conseguissem cumprir todas as tarefas, teriam o poder de veto. Missão cumprida, mas elas ainda não chegaram a um consenso sobre os que ficarão fora da disputa pela liderança.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados