Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
REALITY SHOW

Primeira brasileira participa do BB da Itália: 'Me diverti muito'

Modelo Fabiana Brito não descarta querer entrar na edição brasileira do reality

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 18:07
26/11/2018 - Brasileira Fabiana Britto participou do Big Brother Itália, ou Gran Fratello Crédito: Reprodução
Fabiana Britto, única brasileira recorde de vendas para a Playboy de Portugal também se tornou a única tupiniquim a participar da versão italiana do reality Grand Fratello, que conhecemos como Big Brother Brasil.
Cotada para surpreender os brothers que já estavam se entendendo na casa, a modelo entrou como hóspede para começar um jogo diferente entre eles. Nessa dinâmica, Fabiana tinha a missão de ensinar a coreografia da música "Dançando", de Ivete Sangalo, canção também regravada pelo cantor italiano Cristiano Malgioglio.
"Me diverti muito, apesar da tensão que todos têm para poder chamar a atenção e ganhar, contou. Questionada sobre participar da próxima edição do Big Brother Brasil, ela revela que tem total interesse e já prepara o seu vídeo de inscrição. Posso ser a próxima revelação do Big Brother Brasil e estou pronta mais do que pronta.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente na Leste-Oeste, em Cariacica
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica
conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados