Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MILITOU TODA

Preta Gil posta foto de biquíni e compara: 'Kardashian do Agreste'

'Vocês aí presos a padrões e eu aqui livre e feliz', escreveu cantora em legenda de imagem

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 13:13

Publicado em 

04 jan 2019 às 13:13
A cantora Preta Gil fez um ensaio fotográfico em uma praia de Trancoso, na Bahia, e aproveitou para se comparar às irmãs Kardashian nesta quinta-feira, 3.
Ao lado da amiga Marina Morena e de Giovanni Bianco, diretor criativo da Vogue Italia, escreveu na legenda: "As Kardashian do Agreste e seu mestre!"
Em outra foto, Preta posou ao lado de seu marido, Rodrigo Godoy. A cantora também publicou uma imagem em que aparece sozinha, em uma foto mostrando seu corpo naturalmente: "Vocês aí presos a padrões e eu aqui livre e feliz".
Confira as fotos abaixo:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados