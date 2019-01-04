Preta Gil posta foto de biquíni e compara: 'Kardashian do Agreste'

A cantora Preta Gil fez um ensaio fotográfico em uma praia de Trancoso, na Bahia, e aproveitou para se comparar às irmãs Kardashian nesta quinta-feira, 3.

Ao lado da amiga Marina Morena e de Giovanni Bianco, diretor criativo da Vogue Italia, escreveu na legenda: "As Kardashian do Agreste e seu mestre!"

Em outra foto, Preta posou ao lado de seu marido, Rodrigo Godoy. A cantora também publicou uma imagem em que aparece sozinha, em uma foto mostrando seu corpo naturalmente: "Vocês aí presos a padrões e eu aqui livre e feliz".