Preta Gil e Pabllo Vittar vão participar de filme com Marcelo Serrado

Já não é a primeira vez que Crô, personagem do ator Marcelo Serrado, de 51 anos, vai protagonizar nas telinhas de cinema do Brasil. Acontece que dessa vez um time de peso vai acompanhar o artista na nova edição da trama: estamos falando dee Preta Gil.

Preta publicou uma foto em seu próprio perfil do Instagram em que posavam ela, Pabllo e Marcelo Serrado - já travestido de Crô - após uma gravação de uma cena que fará parte do filme que está previsto para ser lançado ainda neste ano.