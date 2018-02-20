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"Crô"

Preta Gil e Pabllo Vittar vão participar de filme com Marcelo Serrado

Lembra do personagem mais marcante de 'Fina Estampa', da TV Globo? Ele estará de volta às telinhas - do cinema
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 14:01

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 14:01

Já não é a primeira vez que Crô, personagem do ator Marcelo Serrado, de 51 anos, vai protagonizar nas telinhas de cinema do Brasil. Acontece que dessa vez um time de peso vai acompanhar o artista na nova edição da trama: estamos falando de Pabllo Vittar e Preta Gil. 
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Preta publicou uma foto em seu próprio perfil do Instagram em que posavam ela, Pabllo e Marcelo Serrado - já travestido de Crô - após uma gravação de uma cena que fará parte do filme que está previsto para ser lançado ainda neste ano.
O longa vai ficar focado, novamente, nas aventuras de Crodoaldo Valério. Veja o post:

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